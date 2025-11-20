Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs: তুলায় যাবেন বুধ! নভেম্বরেরশেষলগ্নে ধুন্ধুমার লাভ এই ২ রাশির

    গ্রহের রাজপুত্র বর্তমানে বৃশ্চিক রাশিতে বসে আছেন। বুধ দেব আগামী দিনে বড় আলোড়ন সৃষ্টি করতে চলেছেন। 

    Published on: Nov 20, 2025 4:06 PM IST
    By Sritama Mitra, ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर त्रिपाठी
    বুধ গ্রহ, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, লেখার ক্ষমতা, পরিচালনা, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাদির কারক বলে মনে করা হয়। আগামী ২৩ নভেম্বর বৃশ্চিক রাশি ছেড়ে তুলায় যাবেন বুধ। ২৯ নভেম্বর শনিবার তুলা রাশিতে মার্গী হতে শুরু করবেন, এবং শনিবার, ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবেন।

    তুলায় যাবেন বুধ! নভেম্বরের শেষলগ্নে ধুন্ধুমার লাভ একঝাঁক রাশির, লাকি কারা?

    শুক্রের রাশিতে ভ্রমণের সময় বুধ তার ইতিবাচক প্রভাব স্থাপন করবেন, কারণ বুধ শুক্রের বন্ধু গ্রহ, তবে তুলা রাশিতে ভ্রমণের সময় বুধের উপরও রাহুর দর্শন দেখা যাবে। তাই বুদ্ধের প্রভাবের মধ্যেও নেতিবাচকতা দেখা যাবে।

    মেষ রাশি: মনের বয়স বাড়ে। খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। দৈনিক আয় ও কর্মসংস্থান নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি নিয়েও উত্তেজনা থাকতে পারে। ভাইবোন এবং বন্ধুদের কারণে ব্যয় বাড়তে পারে। জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বাড়বে। সুগারের সমস্যা বা ত্বকের অ্যালার্জির কারণে স্ট্রেস বাড়বে। মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়বে।

    ( India Bangladesh: ‘বাংলাদেশের জনগণের…’, হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা পর্বের পর মুখ খুলল দিল্লি)

    বৃষ রাশি: দূরবর্তী ভ্রমণে খরচ বাড়বে। বিলাসিতার জন্য ব্যয় বাড়বে। পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ সদস্যদের কারণে বিভ্রান্তি বাড়বে। টাকা আদায়ে বাধা আসবে। হঠাৎ করে ব্যয় বাড়তে পারে। ত্বকের অ্যালার্জি ও স্নায়ুর সমস্যা বাড়তে পারে। সন্তানকে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। চিনির সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। যাতায়াতের খরচ বাড়বে।

    মিথুন রাশি: বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা অর্থবহ ব্যবহার করা হবে। ব্যবসার সম্প্রসারণ বাড়বে। বুদ্ধির শক্তির ভিত্তিতে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষাদান ও শেখার প্রসার ঘটবে। সুখের সম্পদ বাড়বে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। শিল্প জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। শিক্ষা জগতের জন্য সময় অনুকূল হবে।

    ধনু রাশি: পারিবারিক কলহের কারণে সুখ কমে যাবে। বাড়ি ও যানবাহনের খরচ বাড়বে। হঠাৎ ঘুমের অভাব দেখা দিতে পারে। ভাইবোনদের কারণে সুখের অভাব হতে পারে। হৃদরোগ বাড়তে পারে। নার্ভাসনেস বাড়তে পারে। পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যয় বাড়তে পারে। মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বাড়তে পারে।

    লাকি ২ রাশি:-

    সিংহ রাশি: অভ্যন্তরীণ ভয় বাড়বে। বন্ধুদের আয়ের উৎস বাড়বে। প্রচেষ্টা বাড়বে। আয় বৃদ্ধি হবে বন্ধুর কারণে। আপনার কাজে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বাড়বে। পারিবারিক কাজের উন্নতি হবে এবং ব্যয় বাড়বে। দ্বিধাগ্রস্ত প্রকৃতি বাড়বে।

    কন্যা রাশি:- পড়াশোনা, শিক্ষকতা, অ্যাডভোকেসি, রাজনীতি, বিক্রয় বাজারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পাবেন। সম্পদ বাড়বে। সম্পদ থেকে আয় বাড়বে। মনোবল নিয়ে দ্বিধা থাকবে। সম্মান বাড়বে। সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। কাজের দক্ষতা ও মুনাফা বাড়বে। পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা পাবেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে । সৌজন্য-LH)ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

