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ত্রিএকাদশ রাজযোগের পালা এবার! বুধ ও মঙ্গলের কৃপায় ৪ রাশির সম্পত্তি বাড়ার সুযোগ

বুদ্ধি ও সাহসের এই জোড়া শক্তির শুভ প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, প্রপার্টি বা জমি-জমা সংক্রান্ত শুভ ডিল, ব্যবসায়িক চুক্তি এবং থমকে থাকা অর্থ ফেরতের সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে।

Published on: Sep 2, 2026, 13:10:21 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সাহসিকতা, পরাক্রম, ভূমি ও শক্তির প্রতীক সেনাপতি মঙ্গল (Mars) এবং বুদ্ধি, বাচনিক তেজ, যুক্তি ও বাণিজ্যের প্রতীক বুধ দেব (Mercury)-র সহাবস্থান বা শুভ প্রভাবকে অত্যন্ত ইতিবাচক মনে করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, মঙ্গলের উদ্যম ও পরাক্রমের সাথে বুধের সুচিন্তিত প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা যখন একসূত্রে গাঁথা হয়, তখন জাতকের জীবনে সাফল্য ও ধনসম্পদ অর্জনের সেরা পথ উন্মুক্ত হয়।

ত্রিএকাদশ রাজযোগের পালা এবার! বুধ ও মঙ্গলের কৃপায় ৪ রাশির সম্পত্তি বাড়ার সুযোগ
ত্রিএকাদশ রাজযোগের পালা এবার! বুধ ও মঙ্গলের কৃপায় ৪ রাশির সম্পত্তি বাড়ার সুযোগ

এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মহাকাশে বুধ ও মঙ্গলের এই বিশেষ শুভ সংযোগ গঠিত হতে চলেছে। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, বুদ্ধি ও সাহসের এই জোড়া শক্তির শুভ প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, প্রপার্টি বা জমি-জমা সংক্রান্ত শুভ ডিল, ব্যবসায়িক চুক্তি এবং থমকে থাকা অর্থ ফেরতের সুবর্ণ সুযোগ আসতে চলেছে। বুধ-মঙ্গলের এই সংযোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. বুধ ও মঙ্গলের শুভ সংযোগের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ ও মঙ্গলের শক্তিকে পরম অনুঘটক ও কর্মে গতি আনার সেরা সময় মানা হয়:

  • বুদ্ধি ও পরাক্রমের মেলবন্ধন: মঙ্গলের ইতিবাচক তেজ ও আত্মবিশ্বাসের সাথে বুধের অ্যানালিটিক্যাল স্কিল ও বাচনিক প্রভাব যুক্ত হওয়ায় জাতক যেকোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নির্ভুলভাবে নিতে সক্ষম হন।
  • বাণিজ্য, প্রপার্টি ও প্রযুক্তি খাতে শুভ ফল: ব্যাঙ্কিং, আইটি, রিয়েল এস্টেট, প্রতিরক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, মিডিয়া এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই শুভ যোগে চমৎকার আর্থিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

২. বুধ-মঙ্গলের শুভ প্রভাবে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির অধিপতি স্বয়ং মঙ্গল দেব। ফলে বুধের সাথে মঙ্গলের এই সংযোগ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম বরদানস্বরূপ। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের গতি ও দূরদর্শিতার প্রশংসা হবে। অফিসে বসেরা সন্তুষ্ট হয়ে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি (Promotion) বা ইনসেনটিভের সুসংবাদ দিতে পারেন।

খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি হলেন বুধ দেব। বুধ ও মঙ্গলের শুভ প্রভাবে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের আয়ের নতুন নতুন পথ খুলে যাবে। ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন লাভজনক চুক্তি সই করার সেরা সুযোগ আসবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির অধিপতিও বুধদেব। বুধ ও মঙ্গলের প্রভাব কন্যা রাশির জাতকদের জন্য রাজকীয় শুভ ফল নিয়ে আসবে। প্রপার্টি, জমি বা নতুন বাহন কেনার বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। আইনি ঝামেলা বা আর্থিক অনিশ্চয়তা কেটে গিয়ে পরিবারে স্থায়ী সুখ-শান্তি বজায় থাকবে।

ঘ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির অধিপতি হলেন মঙ্গল দেব। এই শুভ যোগের প্রভাবে বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বে এক নতুন তেজ ও আকর্ষণ ফুটে উঠবে। কাজের সূত্রে লাভজনক সফরের যোগ রয়েছে। শেয়ার বাজার বা শুভ বিনিয়োগ থেকে হঠাৎ আকস্মিক ধনলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. বুধ ও মঙ্গল দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

এই শুভ গ্রহ সংযোগের শতভাগ সুফল পেতে এবং গ্রহদোষ এড়াতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শ্রী হনুমান ও গণেশের আরাধনা: প্রতি মঙ্গলবারে হনুমানজিকে লাল সিন্দুর ও বুন্দি নিবেদন করুন এবং বুধবারে ভগবান শ্রী গণেশকে কচি দুর্বা অর্পণ করুন।
  • বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ বুং বুধায় নমঃ’ এবং ‘ওঁ ক্রাঁ ক্রীং ক্রৌং সঃ ভৌমায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে ব্যবসায়িক প্রজ্ঞা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
  • দান-ধ্যান: বুধবারে সবুজ মুগ ডাল এবং মঙ্গলবারে মসুর ডাল বা গুড় দুঃস্থদের দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।

২০২৬-এর এই সময়ে বুধ ও মঙ্গলের এই শুভ প্রভাব মেষ, মিথুন, কন্যা ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, পরাক্রম ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক লক্ষ্য ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

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