    বুধের প্রভাবে এই ৫ রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে! হাতে আসবে টাকা, চাকরিতে হবে উন্নতি

    ২১ শে মার্চ এটি একই রাশিতে মার্গী হবে। শনিবার, ২১ মার্চ, রাত ১টা বেজে ০২ মিনিটে বুধ কুম্ভ রাশিতে সরাসরি গতি লাভ করবে। কুম্ভ রাশিতে বুধের এই মার্গী গতি ১২টি রাশির জীবনকে প্রভাবিত করবে। তবে, এই পাঁচটি রাশির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই ভাগ্যবান রাশিগুলো সম্পর্কে আরও জেনে নেওয়া যাক…

    Published on: Mar 22, 2026 1:00 PM IST
    By Sayani Rana
    গ্রহরাজ বুধ, নয়টি গ্রহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে ব্যবসা, বুদ্ধি, বাকশক্তি, যোগাযোগ, যুক্তি, গণিত এবং শিক্ষার নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলস্বরূপ, বুধের অবস্থানের প্রভাব ১২টি রাশির জীবনে কোনও না কোনও ভাবে অনুভূত হয়। বর্তমানে, বুধ কুম্ভ রাশিতে বক্রী অবস্থায় আছে।

    মেষ রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকারা অনেক ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারেন। এই সময়ে কঠোর পরিশ্রম ও ব্যস্ত সময়সূচীর প্রয়োজন হবে, তবে এটা উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে। উন্নতির সুযোগ আসবে। এই সময়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিনিয়োগের সিদ্ধান্তও সুফল বয়ে আনতে পারে। আপনি আপনার ভাইবোনদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারবেন।

    এই সময়ে নতুন ব্যবসা শুরু করা লাভজনক হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। মন প্রফুল্ল থাকবে। উন্নতির নতুন পথ খুলে যাবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। আকস্মিক আর্থিক লাভও সম্ভব।

    চাকরিতে কিছু নতুন পরিবর্তন দেখতে পারেন। ভালো চাকরি পাওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও, সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও উন্নত হবে।

    বৃষ রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মজীবনে উন্নতি এবং আর্থিক লাভ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ভালো ফল করতে সফল হবেন। আত্মবিশ্বাসও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পাবে। বিনিয়োগ, শেয়ার বাজার বা জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আর্থিক লাভ হতে পারে। ব্যবসায় যথেষ্ট মুনাফা অর্জনে সফল হতে পারেন।

    মিথুন রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য সহায় হতে পারে। বুধ এই রাশির নবম ঘরে সরাসরি অবস্থান করছে। ফলস্বরূপ, এই রাশির জাতক-জাতিকারা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করতে পারেন। তাঁরা অনেক নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন, যার ফলে পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধি হতে পারে।

    কুম্ভ রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে এবং তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তের সুফল ভোগ করবে। তাঁরা পারিবারিক সমর্থনও লাভ করবে।

    মীন রাশি

    এই রাশির জাতক-জাতিকারা উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হতে পারেন। এই সময়কালটি উন্নতি, সাফল্য এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। আপনি যত বেশি কঠোর পরিশ্রম করবেন, তত ভালো ফল পাবেন।

