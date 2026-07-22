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    Budh margi: ২৪ জুলাই থেকে সৌভাগ্য বর্ষণ হবে শুরু! বুধ হচ্ছেন মার্গী, লাকি বহু রাশি

    বুধ মার্গী, একাধিক রাশির ভাগ্য ঘুরিয়ে দিতে চলেছে।

    Published on: Jul 22, 2026, 15:17:08 IST
    By Sritama Mitra
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    বুধ গ্রহ ২৪ জুলাই, ২০২৬ তার গতিবিধি পরিবর্তন করতে চলেছে। বুধের গতিবিধির পরিবর্তন অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল সম্ভাবনা তৈরি করবে। অনেক রাশিচক্রের জন্য ভালো সময় নিয়ে আসবে। এমন পরিস্থিতিতে, অনেক রাশির চিহ্নের জন্য যোগাযোগ এবং ব্যবসায় ভাল সংমিশ্রণ তৈরি হবে। বিষয়গুলো আপনার জন্য পরিষ্কার হতে শুরু করবে।পেশাগত জীবনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বুধ মার্গীর সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন।

    Horoscope Shukra Rashi Parivartan Gochar Singh Rashi Mein
    Horoscope Shukra Rashi Parivartan Gochar Singh Rashi Mein

    বুধ যখন সোজা পথে থাকবেন বা মার্গী দশায় থাকবেন, তখন কী পরিবর্তন হবে?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে জ্ঞান, বক্তৃতা এবং শিক্ষা, ব্যবসা, যোগাযোগ এবং যুক্তি শক্তির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, বুধ যদি পশ্চাদমুখী হয়, তাহলে মানুষকে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। লোকেরা সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয়, লোকেরা কর্মক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির মুখোমুখি হতে পারে এবং ব্যবসায় বাধার মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু বুধ যখন পশ্চাদমুখী হয়, তখন আপনার সিদ্ধান্তগুলি সঠিক হয়, এটি আপনার উপকার করে। আপনার ব্যবসা ভালভাবে চলে, যোগাযোগ এবং যৌক্তিক শক্তিও আপনার পক্ষে ভাল। এটি আপনাকে পেশাগত জীবন থেকে অর্থায়ন পর্যন্ত উপকৃত করে।

    বহু রাশি হবে উপকৃত-

    বুধের ট্রানজিটের কারণে, অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল যোগ তৈরি করা হচ্ছে।

    মেষ রাশির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং লোকেরা আপনার কথায় মুগ্ধ হবে। তবে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। ধৈর্য ধরুন এবং আপনাকে বিশেষত অকেজো তর্ক এড়াতে হবে।

    মিথুন রাশির জন্যও ভাল সুযোগ তৈরি হচ্ছে।এই পরিমাণের জন্য ব্যবসা উজ্জ্বল হবে এবং নতুন সম্পত্তি এবং যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে।

    সিংহ রাশি রাশিচক্রের আয়ের উৎস হয়ে উঠছে। পেশাদার জীবনের সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত থেকেও আপনি উপকৃত হবেন। নতুন চুক্তি সিংহ রাশির জন্য উপকারী হবে। আর্থিকভাবে আপনার জন্য জিনিসগুলি ভাল হবে।

    কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা সামাজিক জীবনে প্রশংসা পাবেন এবং চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাস)ঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Budh Margi: ২৪ জুলাই থেকে সৌভাগ্য বর্ষণ হবে শুরু! বুধ হচ্ছেন মার্গী, লাকি বহু রাশি

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