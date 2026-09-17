২৬ সেপ্টেম্বর বুধ ও শুক্রের মহা সংযোগ! লক্ষ্মী নারায়ণের শুভ কৃপা পাবে ৪ রাশি, হাতে আসবে অনেক টাকা
মহাকাশে তৈরি হওয়া বুধ ও শুক্রের এই শুভ সহাবস্থান নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম ভাগ্যোদয়, কর্মক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নতি এবং নতুন সম্পত্তি কেনার সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ ও শুক্রের সহাবস্থান বা শুভ সংযোগকে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক এবং রাজকীয় বলে গণ্য করা হয়। বুদ্ধি, যুক্তি, ব্যবসা ও বাণিজ্যের কারক গ্রহ বুধদেব এবং ধন, সম্পত্তি, সৌন্দর্য ও বিলাসিতার রূপক শুক্রদেবের মিলনে গঠিত হয় বহু প্রতীক্ষিত 'লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ' (Lakshmi Narayan Rajyog)। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধ ও শুক্রের এই মহা সংযোগ ঘটতে চলেছে।
জ্যোতিষবিদদের মতে, মহাকাশে তৈরি হওয়া বুধ ও শুক্রের এই শুভ সহাবস্থান নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম ভাগ্যোদয়, কর্মক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নতি এবং নতুন সম্পত্তি কেনার সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসবে। বিশেষ করে মেষ, তুলা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা ২৬ সেপ্টেম্বরের পর থেকে লক্ষ্মী নারায়ণের যৌথ আশীর্বাদে আর্থিক সচ্ছলতা ও কর্মজীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। বুধ-শুক্রের এই মহা সংযোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে শুভ অধ্যায় শুরু হতে চলেছে— জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ ও শুক্রের মহা সংযোগের বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিচারে বুধ ও শুক্র গ্রহ পরস্পর পরম মিত্র:
- লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগের প্রভাব: যখন এই দুই মিত্র গ্রহ একত্রে অবস্থান করে, তখন জাতকের প্রজ্ঞা, বাচনিক দক্ষতা, কূটনৈতিক বুদ্ধি ও নান্দনিক সৃজনশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
- ব্যবসা ও আর্থিক উন্নতি: আইটি, ফ্যাশন, ডিজিটাল মিডিয়া, ব্যাঙ্কিং, প্রপার্টি, গহনা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সংযোগের প্রভাবে রেকর্ড লাভ অর্জন করেন।
২. ২৬ সেপ্টেম্বর বুধ-শুক্রের সংযোগে যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যে ধন ও সাফল্যের বন্ধ দুয়ার
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জন্য বুধ ও শুক্রের এই সংযোগ কেরিয়ার ও আর্থিক দিক থেকে পরম আশীর্বাদস্বরূপ। আপনার বাচনিক প্রভাব ও সিদ্ধান্তের কারণে কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শুভ নজরে আসবেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ মিলতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন লাভজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন।
খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং শুক্রদেব। স্বরাশিতে বা শুভ ভাবে গঠিত এই বুধ-শুক্রের সংযোগ তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বে বিশেষ আকর্ষণ এনে দেবে। আয়ের একাধিক নতুন উৎস তৈরি হবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আচমকা বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির কর্ম ভাব ও ভাগ্য স্থান বলীয়ান হওয়ায় চাকরি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে এই সঞ্চার সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। নতুন চাকরির চমৎকার অফার পেতে পারেন। রিয়েল এস্টেট, প্রপার্টি বা নতুন বাহন কেনার যে পরিকল্পনা এতদিন আটকে ছিল, তা সহজে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।
ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই লক্ষ্মী নারায়ণ শুভ সংযোগ চরম আর্থিক সচ্ছলতার বার্তা নিয়ে আসছে। উপার্জনের পথ সহজ হবে এবং ব্যবসায় দারুণ গতি দেখা যাবে। ঋণগ্রস্ততা বা মানসিক চাপ থেকে চিরতরে মুক্তি পাবেন। সমাজে মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
৩. বুধ ও শুক্রের শুভ প্রভাব বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
২৬ সেপ্টেম্বর বুধ-শুক্রের সংযোগের শতভাগ শুভ সুফল পেতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:
- শ্রী হরি বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীর পুজো: প্রতি বুধ ও শুক্রবারে বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করুন এবং মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিউয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে মিষ্টি ভোগ অর্পণ করুন।
- সবুজ ও সাদা বস্তু দান: অসচ্ছল মানুষদের সবুজ শাকসবজি, চাল, দুধ বা সাদা পোশাক দান করলে দুটি গ্রহের কৃপা প্রাপ্তি হয়।
- বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' এবং 'ওঁ শুং শুক্রায় নমঃ' মন্ত্র জপ করা অত্যন্ত শুভ।
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ বুধ ও শুক্রের এই রাজকীয় সংযোগ মেষ, তুলা, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, স্থায়িত্ব ও কেরিয়ারে বিপুল অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More