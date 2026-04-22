    Lucky Zodiac Signs: বুধ, সূর্য, মঙ্গল এবার মেষে নেবেন এন্ট্রি! কপাল খুলবে বহু রাশির, লাকির লিস্টে কারা?

    Lucky Rashifal 2026: এপ্রিলের পরই মে মাসে মেষ রাশিতে দুটি বড় গ্রহ অবস্থান করবে। তারফলে একাধিক রাশি লাভ পাবে।

    Published on: Apr 22, 2026 3:17 PM IST
    By Sritama Mitra
    Lucky Rashifal 2026: এপ্রিলের পরে, মে মাসে নক্ষত্রগুলির অবস্থান বদল আবার বাড়তে চলেছে। এই মাসে, মেষ রাশিতে ২ টি বড় গ্রহ উপস্থিত হবে, মোট ৪ টি রাশির জন্য ভাল যোগ রয়েছে। মে মাসের শুরুতে, বুধ, মেষ রাশিতে থাকবে এবং মেষ রাশিতে অস্ত যাবে। এই রাশিতে গিয়ে, মঙ্গলের অবস্থান শক্তিশালী হয়ে ওঠে । সূর্য কেবল এপ্রিল মাসে মেষ রাশিতে থাকবে, তারা ১৫ মে'র পরে রাশি পরিবর্তন করবে। এইভাবে, মেষ রাশিতে তিনটি গ্রহের সমাবেশ হবে, যা মে মাসে অনেক রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে।

    বুধ, সূর্য, মঙ্গল মেষ রাশিতে ত্রিবেশী হবেন, মে মাসে কোন রাশিচক্রের চিহ্নগুলি সুসংবাদ পাবেন?
    মেষ রাশির জন্য ভাল যোগ মেষ, মঙ্গল, বুধ এবং সূর্য আপনার রাশিতে থাকবে। এই রাশিচক্রে সূর্য উচ্চস্থানে থাকে। অফিসে, আপনি প্রশংসাসহ পদোন্নতি পাবেন। আপনি আপনার পেশাদার জীবনের সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ থেকে সুবিধা পাবেন।

    বৃষ- এই রাশির লোকদের জন্য, মঙ্গল এবং সূর্যের গোচর উপকারী হবে। আপনি শিক্ষায় সুবিধা পাবেন। ব্যবসা থেকে আপনার সম্পর্ক পর্যন্ত, আপনি ভাল যোগের সাথে ভাগ্য পাবেন। আপনার নক্ষত্রগুলি ব্যবসার জন্য ভালো অবস্থানে থাকবে।

    সিংহ- এই রাশির লোকদের জন্য মাসটি ভাগ্যবান হবে, মে মাসটি সিংহ রাশির লোকদের জন্য বিশেষ হবে। মঙ্গল ট্রানজিট এবং বুধ ট্রানজিট এই রাশির লোকদের সম্মান বাড়িয়ে তুলবে। সূর্য ট্রানজিট থেকে আপনার সরকারী সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, মাসের ১৫ দিন আপনার জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসছে।

    মকর -মে মাসটি মকর রাশির লোকদের জন্য খুব বিশেষ হবে। এই রাশিচক্রের লোকদের জন্য সময়টি ভাল হবে। আপনার জীবন সঙ্গী আপনাকে সর্বত্র সমর্থন করবে। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার জন্য পথ খোলা রয়েছে। যদি কোনও আইনি বিষয় থাকে তবে আপনার জন্য ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্য়তা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

