    Budh Gochar: হাতে গোন ক'দিন পর ফেব্রুয়ারিতে সুসময় শুরু হতে চলেছে তুলা সহ বহু রাশির! লাকি কারা?

    বুধের গোচরের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। 

    Published on: Feb 24, 2026 9:56 PM IST
    By Sritama Mitra
    বুধ গ্রহকে গ্রহের রাজপুত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বুধকে বক্তৃতা, ব্যবসা, যোগাযোগ এবং বুদ্ধিমত্তার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বুধ সময়ে সময়ে তার গতিবিধি পরিবর্তন করতে থাকে। বৃহস্পতিবার থেকে গ্রহের রাজপুত্র বুধ তার গতিবিধি পরিবর্তন করতে চলেছেন। অন্যান্য গ্রহের মতো বুধের গতিবিধিও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বর্তমানে বুধ, শনির কুম্ভ রাশিতে বসে আছেন, যা অল্প সময়ের মধ্যে বিপরীত গতিতে ট্রানজিট শুরু করতে চলেছে।

    হাতে গোন ক'দিন পর ফেব্রুয়ারিতে সুসময় শুরু হতে চলেছে তুলা সহ বহু রাশির! লাকি কারা?
    হাতে গোন ক'দিন পর ফেব্রুয়ারিতে সুসময় শুরু হতে চলেছে তুলা সহ বহু রাশির! লাকি কারা?

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, সকাল ০৭:৪৭ মিনিটে, গ্রহের রাজপুত্র বুধ পশ্চাদমুখী গতিতে ট্রানজিট করবেন, যা সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে। বৃহস্পতিবার এই বুধ ট্রানজিট কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক গ্রহের রাজপুত্র বুধের শুভ প্রভাবের সাথে কোন রাশিচক্র ভাগ্যবান হতে চলেছে, - বুধ ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চাদমুখী হয়ে যাবে, এই ৩ টি রাশিচক্র চাকরি পাবে, ব্যবসায় উপকার পাবে।

    তুলা রাশির লোকদের জন্য বুধের পশ্চাদমুখী ট্রানজিট কেমন হবে?

    বৃহস্পতিবার বুধের পশ্চাদমুখী ট্রানজিট তুলা রাশির লোকদের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার বন্ধু এবং বসের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। আপনি আর্থিক অসুবিধা থেকে মুক্তি পেতে পারেন এবং আপনি বিনিয়োগের নতুন বিকল্পগুলির কথা ভাবতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে।

    কর্কট রাশির জন্য বুধের পশ্চাদমুখী ট্রানজিট কীভাবে হবে?

    বৃহস্পতিবার বুধের রেট্রোগ্রেড ট্রানজিট কর্কট রাশির মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। যারা চাকরি করছেন তাঁরা প্রশংসিত হবেন। ব্যবসায়ীদের জন্য আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হবে। ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে, যা আপনার সঙ্গীর সহায়তায় সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। আপনি যত বেশি নির্ভীক হবেন, তত বেশি সাফল্য আপনার পদক্ষেপে চুম্বন করবে।

    মকর রাশির জন্য বুধের পশ্চাদমুখী ট্রানজিট কীভাবে হবে?

    বৃহস্পতিবার বুধের পশ্চাদমুখী ট্রানজিট মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। বুধের শুভ প্রভাবের কারণে, আপনার সমস্ত আটকে থাকা কাজ শুরু হবে। যে কোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। আপনি সুখ এবং সম্পদের সুবিধা পাবেন। একই সময়ে, আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

