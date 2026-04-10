Budh Gochar Lucky Rashi: রাত পোহালেই সুদিন!কুম্ভ সহ ৫ রাশির ভাগ্য ফেরাবেন বুধ

১১ এপ্রিল, বুধ গ্রহ তার রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছে। এই দিনে, বুধ কুম্ভ রাশি ছেড়ে মীন রাশিতে প্রবেশ করবেন এবং ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এখানে থাকবেন।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে বুদ্ধিমত্তা, বক্তৃতা এবং ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তাই এর প্রভাব সরাসরি মানুষের চিন্তাভাবনা এবং ক্রিয়াকলাপের উপর দেখা যায়। মীন রাশি হ'ল জলের উপাদানের রাশিচক্র, যা আবেগ এবং কল্পনার সাথে সম্পর্কিত। এমন পরিস্থিতিতে বুধ যখন এখানে আসেন, তখন যুক্তি ও আবেগ উভয়েরই প্রভাব একই সঙ্গে দেখা যায়। তবে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, মীন রাশিতে বুধকে দুর্বল বলে মনে করা হয়, তাই এই সময়ে অনেক সময় বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। তবে যারা সৃজনশীল কাজ করেন, তাঁদের জন্য এই সময়টাকে ভালো বলে মনে করা হয়। এই ট্রানজিট সমস্ত রাশিচক্রের লক্ষণগুলিকে প্রভাবিত করবে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য এই সময়টি বিশেষভাবে উপকারী বলে মনে করা হয়। এই মীন রাশিতে বুধের প্রবেশের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন। কারা লাকি, দেখে নিন।
বৃষ রাশি-নতুন লোকজনের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ভালো সময় হবে। কাজের সাথে যোগাযোগ বাড়বে এবং ভবিষ্যতে উপকারী হতে পারে। বিশেষ করে মিডিয়া, চলচ্চিত্র বা সৃজনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা তাদের কাজের স্বীকৃতি পেতে পারেন। বন্ধু বা একটি গ্রুপের মাধ্যমেও নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি - এই সময় বৃশ্চিক রাশির চিহ্নগুলির জন্য নতুন ধারণা আনতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আলাদা কিছু করার সুযোগ থাকবে এবং আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও ভাল উপায়ে রাখতে সক্ষম হবেন। প্রেম জীবনেও উন্নতি হতে পারে। তবে অর্থের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করা এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ হবে।
মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য সময় স্বাভাবিক থাকবে, তবে কথোপকথনে উন্নতি হবে। কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিও হতে পারে, তাই বুদ্ধিমানের সাথে সিদ্ধান্ত নিন। যারা পড়াশোনা করছেন তাদের একটু বেশি মনোযোগ দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির জন্য ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। হঠাৎ কিছু ব্যয় আসতে পারে, যা আপনি আগে থেকে পরিকল্পনা করেননি। তবে চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে ভাল সুযোগ পেতে পারেন। পারিবারিক সমর্থন পাওয়া যাবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও সুবিধা হতে পারে।
মীন রাশি- এই ট্রানজিটটি মীন রাশির জন্য বিশেষ হবে, কারণ বুধ এই রাশিতে প্রবেশ করছেন। এই সময়ে, আপনার চিন্তাভাবনা এবং কল্পনা বৃদ্ধি পাবে। নতুন ধারণা আসতে পারে, তবে কখনও কখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হতে পারে। তাই তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন এবং আপনার কথাগুলি মনে রাখুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।