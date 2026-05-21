Budh to enter in Mithun: বুধ যাবেন মিথুন রাশিতে! মে মাসের শেষ থেকেই মুখে হাসি ফুটতে পারে বহু রাশির জাতক জাতিকার
মে মাসে বুধ মিথুনে এবং জুনে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবেন, এই সময় কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
আপাতত, বুধ ২৯ মে মিথুন রাশিতে যেতে চলেছেন। বুধের গতিবিধি তৈরি করবে ভদ্র রাজযোগ। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে পাবেন। অনেক সময় বুধের এই গতিবিধির ফলে, একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে পান। যেমন কারোর ব্যবসা এই সময় ভালোর দিকে যেতে পারে। কারোর উন্নতি হতে পারে বিভিন্ন দিক থেকে।
২২শে জুন বুধ কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে। তবে তার আগে, বুধের মিথুন রাশিতে প্রবেশ। তারও কিছু প্রভাব আপনার ভাগ্যে পড়তে চলেছে। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। বুধের গতিবিধি কার কার ভাগ্যে কী সুখ নিয়ে আসবে, তা দেখে নিন।
মিথুন
মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সিদ্ধান্তগুলো সঠিক প্রমাণিত হবে, কিন্তু সেগুলো আবেগের বশে নয়, বরং দৃঢ় ভিত্তির ওপর নির্ভর করে নেওয়া উচিত। আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বুধের গোচর আপনার বাচনভঙ্গির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আপনার পেশাগত জীবনেও সাফল্য অপেক্ষা করছে।
তুলা
তুলা রাশির জন্যও অনুকূল সম্ভাবনা রয়েছে। এই রাশির জাতক-জাতিকারা শিক্ষাজীবনে সাফল্য লাভ করবেন এবং সমাজে একটি ভালো অবস্থান উপভোগ করবেন। আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী হন, তবে আপনার ব্যবসায় নতুন পরিবর্তনগুলি আপনার জন্য সুবিধা বয়ে আনবে।
ধনু
ধনু রাশির জন্য প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে একটি প্রেমের সম্পর্ক এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য ভালো সুযোগ দেখতে পাচ্ছেন।
কুম্ভ
কুম্ভ রাশির জন্যও এটি একটি ভালো সময়। যোগাযোগ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। কথোপকথন ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More