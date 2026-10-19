Budh vakri: বুধ হতে চলেছেন বক্রী! ২৪ অক্টোবর থেকে মেষ, মিথুন, কন্যায় কী প্রভাব?

Budh vakri: বুধ হতে চলেছেন বক্রী! ২৪ অক্টোবর থেকে মেষ, মিথুন, কন্যায় কী প্রভাব?
কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন ২৪ অক্টোবর ২০২৬-এ তুলা রাশিতে বক্রী হবেন বুধ।
অক্টোবরের শেষ দিনগুলিতে বুধের গতিবিধি পরিবর্তন হতে চলেছে। ২৪ অক্টোবর বুধ তুলা রাশিতে পশ্চাদমুখী হবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে ব্যবসা, বক্তৃতা, বুদ্ধিমত্তা এবং যোগাযোগের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, ব্যবসা, চাকরি এবং সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তাদের চলাচলের পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
এবার বুধের পশ্চাদমুখী আন্দোলন দীপাবলির আগে শুরু হবে। বুধ ২৪ অক্টোবর তুলা রাশিতে পশ্চাদমুখী হবে এবং ১৩ নভেম্বর পশ্চাদমুখী হবে। বহু রাশির জাতক জাতিকাকে সেই সময় রয়েছে সতর্ক থাকার বার্তা দিচ্ছে জ্যোতিষমত। দেখে নিন রাশিফল।
মেষ রাশি- মেষ রাশির জাতকদের অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। যদি ব্যবসায়িক আলোচনা চলছে তবে শর্তাবলী সাবধানে বুঝুন। যদি কোনও পুরানো জিনিস নিয়ে সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা থাকে তবে তা বাড়ানোর পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুন।
মিথুন- বুধ মিথুন রাশির প্রভু। এই পরিস্থিতিতে, বুধের গতিবিধির পরিবর্তন এই রাশির জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। চাকরি এবং ব্যবসা সম্পর্কিত নথিগুলি সাবধানে পড়ুন। যদি আপনাকে কোনও পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হয় তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিন না।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির অধিপতিও বুধ। এই সময়ে, অর্থের লেনদেনে সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। কাউকে ধার দেওয়া বা বিনিয়োগ করার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনীয় বার্তা এবং নথিগুলি দুবার পরীক্ষা করুন।
তুলা রাশি - বুধ আপনার রাশিচক্রের রাশিতে পশ্চাদমুখী হবে। এমন পরিস্থিতিতে, একটি পুরানো বিষয় পুনরায় আলোচনা করা যেতে পারে। কোনও চাকরি বা ব্যবসায় নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত দিক বিবেচনা করুন। যদি সম্পর্কের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি থাকে তবে আপনার বক্তব্য পরিষ্কার রাখুন।
বুধ কখন মার্গী হবে? বুধ, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন, ২৪ অক্টোবর তুলা রাশিতে পশ্চাদমুখী হবে। এর পরে, এটি ১৩ নভেম্বর, ২০২৬ এ মার্গীতে পরিণত হবে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More