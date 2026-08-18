বুধ যেতে চলেছেন অস্ত! কুম্ভ সহ বহু রাশির কপাল খুলতে চলেছে শিগগির
গ্রহের রাজপুত্র বুধ ১৮ আগস্ট, ২০২৬ থেকে অস্ত যাচ্ছেন। বুধ অস্ত যাওয়ার কারণ হ'ল তারা সূর্যের খুব কাছাকাছি চলে যায়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধকে জ্ঞান, ব্যবসা এবং যোগাযোগের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৮ আগস্ট, ২০২৬-এ, অস্ত যাচ্ছেন এবং ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অস্তমিত অবস্থাতেই থাকবেন। বুধের যখন অস্ত হয়, তখন তাদের প্রভাব হ্রাস পায়।
বুধ গ্রহের সময়, নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি, গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক আলোচনা এবং বড় আর্থিক সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হওয়া কঠিন হতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এমন পরিস্থিতিতে বুদ্ধি বা কথার অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। নাক এবং কানের সমস্যা ব্যক্তিকে বিরক্ত করে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, বুধ সমস্ত ১২ টি রাশির উপর আলাদা প্রভাব ফেলবে। কিছু রাশিচক্র বুধের অস্ত গতিতে ভাল ফলাফল পাবে, তবে কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া দরকার। বুধ অস্ত থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হতে পারে তা জেনে নিন।
কর্কট- বুধ কর্কট রাশির জন্য শুভ ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে আপনার আয় ভাল হবে, তবে তাড়াহুড়ো করে বা পরিকল্পনা ছাড়াই নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি ক্ষতির কারণ হতে পারে। এই সময়ে, আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে ভাল সময় কাটাবেন, তবে অবশ্যই আপনার বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করুন। কাজের বাধা দূর হবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবেন। ট্রেডিং পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে এবং কোনও ইতিবাচক সংবাদ পেলে মন খুশি হবে। পিতা-মাতার সহযোগিতা পাবেন।
বৃশ্চিক রাশি- বুধ সেট বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য ভাল ফলাফল দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব বাড়তে পারে। সরকারি ব্যবস্থার সহযোগিতা পাবেন। অফিসে সিনিয়র বা সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার সময় ধৈর্য এবং সংযম অনুশীলন করুন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা কাজগুলি এগিয়ে যাবে এবং আপনি সাফল্য পাবেন। অর্থ আসবে এবং আপনি অর্থ সাশ্রয় করতে সক্ষম হবেন। তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ থেকে দূরে থাকুন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, যার কারণে মুলতুবি কাজ শেষ হতে পারে। এই সময়ে, আপনি ধর্মীয় কাজে অংশ নেবেন এবং সৃজনশীলতা শীর্ষে থাকতে পারে।
কুম্ভ রাশি- এই সময়টি কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য ভাল প্রমাণিত হতে পারে। বুধ সেটের সময়, আপনার আয়ের উত্স বৃদ্ধি পেতে পারে এবং অর্থও পুরানো উপায় থেকে আসবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণ হতে পারে, তবে অপরিচিত ব্যক্তির সাথে আচরণ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। আপনার স্ত্রীর অনুভূতি উপেক্ষা করবেন না, অন্যথায় ফাটল দেখা দিতে পারে। এই সময়ে আবেগপ্রবণ অবস্থায় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।
বুধকে শক্তিশালী করার উপায়- বুধ গ্রহকে শক্তিশালী করতে বুধবার উপবাস করুন। বুধবার, ভগবান গণেশের আরাধনা করুন এবং দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন। গরুর সবুজ খাদ্য খাওয়ান।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More