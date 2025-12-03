Lucky Zodiac Signs from 6 December: ভাগ্য ঘুরতে চলেছে ৬ ডিসেম্বর থেকে! বুধের কৃপায় লাকি এই ৩ রাশি

Lucky Zodiac Signs from 6 December: ভাগ্য ঘুরতে চলেছে ৬ ডিসেম্বর থেকে! বুধের কৃপায় লাকি এই ৩ রাশি
কয়েক দিনের মধ্যে, বুধ মঙ্গলের রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে, কিছু রাশিচক্র বুধের রাশিচক্র পরিবর্তন করে অসাধারণ লাভ করতে পারে।
শীঘ্রই গ্রহের রাজকুমার বুধ তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করতে চলেছেন। বুধের গতিবিধি পরিবর্তন করার ফলে সমস্ত ১২ টি রাশিতে কিছুটা প্রভাব পড়ে। গ্রহের রাজপুত্র বর্তমানে তুলা রাশিতে বসে আছেন। কিছুদিনের মধ্যেই বুধ, মঙ্গলের রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, বুধ, বৃশ্চিক রাশিতে থাকবেন ৬ ডিসেম্বর শনিবার রাত ০৮:৫২ টায়। বুধ ২৯ ডিসেম্বর সকাল ০৭:২৭ অবধি মঙ্গলের বৃশ্চিক রাশিতে থাকবেন। এই পরিস্থিতিতে, বুধের রাশিচক্র পরিবর্তন করা কিছু রাশিচক্রের লক্ষণকে উপকৃত করতে পারে এবং কিছু রাশিচক্রের চিহ্নগুলি নেতিবাচক ফলাফল পেতে পারে।
( Imran Khan latest: ইমরান খান ‘মানসিক অত্যাচারের শিকার’! পাকিস্তানে আদিয়ালা জেলে বন্দি প্রাক্তন পাক PMর সাক্ষাতে বোন)
আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশি রাশি বৃশ্চিক রাশিতে বুধের ট্রানজিট এই রাশির লোকদের জন্য ভাল সময় নিয়ে আসছে - এই রাশিচক্রের শুভ দিনগুলি ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে।
বৃশ্চিক:-
এই গোচর জাতক জাতিকাদের জন্য খুব উপকারী বলে মনে করা হয়। সরকারি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন যে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আগ্রহী হবে। অপ্রত্যাশিত অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বৃশ্চিক রাশির অবিবাহিত মানুষের জীবনে প্রেম প্রবেশ করতে চলেছে। বিবাহিতরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। এই সময়টি আপনার জন্য পরিবার পরিকল্পনার জন্য ভাল বলে মনে করা হয়। আপনি ইবাদতের প্রতি খুব আগ্রহী হবেন।
কুম্ভ
কুম্ভ রাশির লোকেরা বৃশ্চিক রাশিতে বুধের ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে। যারা ব্যবসা বা চাকরি করছেন তাঁরা বড় মুনাফা পেতে পারেন। আপনি বিবাহিত জীবনে চলমান বিরোধগুলি সহজেই সমাধান করতে সক্ষম হবেন। বুধের এই চলাচলের সাথে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ভাল হতে চলেছে। সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটাবেন।
মকর
বৃশ্চিক রাশিতে বুধের ট্রানজিট মকর রাশির মানুষের জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে বসের সমর্থন পাবেন এবং আপনি উচ্চতা অর্জন করবেন। ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনাগুলি তাদের প্রভাব দেখাবে। আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনার জীবনকে সুখে ভরিয়ে তুলবে। আপনি আপনার পিতামাতার সাথে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)