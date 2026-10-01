Budh Nakshatra Parivartan: ২০২৬ মহালয়ার আগেই শুরু হয়ে গেল ভালো সময়! বুধের আশীর্বাদে ৫ রাশির কপাল খুলছে

Budh Nakshatra Parivartan: ২০২৬ মহালয়ার আগেই শুরু হয়ে গেল ভালো সময়! বুধের আশীর্বাদে ৫ রাশির কপাল খুলছে
বুধ ১ অক্টোবর, ২০২৬ রাহুর (নক্ষত্র) ঘরে এসেছেন, তার নক্ষত্র পরিবর্তন করেছেন। রাহুর নক্ষত্রে বুধের ট্রানজিট ৫ টি রাশির জন্য খুব ভাল বলে মনে করা হয়। দেখুন আপনার রাশিচক্র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা।
গ্রহের রাজপুত্র বুধ একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার রাশিচক্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করে। বুধের নক্ষত্র বা রাশি ট্রানজিটের প্রভাব মানব জীবনের সমস্ত রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ১ অক্টোবর, ২০২৬ সকাল ০৬ টায়, বুধ স্বাতী নক্ষত্রে ভ্রমণ করেছেন এবং ১২ অক্টোবর পর্যন্ত এই নক্ষত্রে থাকবেন। স্বাতী নক্ষত্রের প্রভু হলেন রাহু। জ্যোতিষশাস্ত্রবিদদের মতো, আজ ১ অক্টোবর থেকেই একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা ভালো সময়ের মুখ দেখতে পারেন! লাকি রাশি কারা, দেখে নিন।
বৃষ রাশি: বৃষ রাশির লোকদের জন্য এই সময়টি অগ্রগতি এবং সাফল্যে পূর্ণ হতে পারে। এই সময়ে, আপনি কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। সহকর্মী এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আপনার কাজ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। কিছু লোক কাজ করে কাঙ্ক্ষিত স্থানান্তর পেতে পারেন। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায়ী শ্রেণির জন্য লাভের লক্ষণ রয়েছে।
মিথুন: মিথুন রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে চাকরি এবং ব্যবসায় শুভ ফলাফল পেতে পারেন। এই সময়ে, আপনি ভাগ্য পাবেন যাতে আটকে থাকা কাজগুলি গতি অর্জন করতে পারে। আপনি ধর্মীয় কাজে আগ্রহী হবেন। ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া ব্যক্তিরা সাফল্য পেতে পারেন। আর্থিকভাবে পরিস্থিতি আরও ভাল হবে। আটকে থাকা অর্থ ফেরত আসার লক্ষণ রয়েছে।
কন্যা রাশি: কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময়টি ভাল। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি আর্থিকভাবে আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন। ব্যয় হ্রাস পাবে যা সঞ্চয় সম্ভব করবে। ব্যবসায়ী শ্রেণী একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে।
তুলা রাশি: তুলা রাশির লোকেরা শত্রুদের জয় করবে। স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে শেষ হবে। হঠাৎ আর্থিক লাভ ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারে। কথা কার্যকর হবে এবং ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। লোকেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং মতামত চাইতে পারে। বিবাহিত জীবন সুখী হবে। কিছু ভাল সংবাদ পেয়ে মন খুশি হবে।
মকর রাশি: মকর রাশির জন্য এই সময়টি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় ক্ষেত্রেই দুর্দান্ত প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, আপনার বীরত্ব রঙ আনবে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আপনি আর্থিকভাবে আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন। আপনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির মাধ্যমে আপনি আয় বৃদ্ধি পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More