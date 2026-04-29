    Budh Asta in Budhdha Purnima 2026: বুদ্ধ পূর্ণিমা ২০২৬ এ যাবেন বুধ অস্ত! ভাগ্য খুলবে একঝাঁক রাশির, লাকি কারা!

    Budhdha Purnima 2026: এই বছর, বুদ্ধ পূর্ণিমার দিনে, বুধের গতিবিধি পরিবর্তন হতে চলেছে। কিছু রাশিচক্রের রাশি গ্রহের রাজপুত্র বুধের অস্ত থেকে উপকৃত হবে, আবার কিছু রাশিচক্রের লক্ষণগুলির সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

    Published on: Apr 29, 2026 8:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Buddha Purnima 2026: সামনেই আসছে বুদ্ধ পূর্ণিমা। ২০২৬ বুদ্ধ পূর্ণিমার সময় বুধ হবেন অস্তমিত। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন। বুদ্ধ পূর্ণিমায় বুধের গোচরের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    বুদ্ধ পূর্ণিমায় বুধ অস্ত যায়, এই 3 টি রাশিচক্র অনেক উপকার করবে
    সিংহ- এই রাশির লোকদের জন্য, বুদ্ধ পূর্ণিমায় গ্রহের রাজপুত্র বুধের অস্ত অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। খুব বেশি প্রচেষ্টা ছাড়াই সাফল্য পাবেন। এই রাশির মানুষের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আপনি সবকিছুতেই সাফল্য পাবেন। চাকরিপ্রার্থীরা কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। দাম্পত্য সুখ বাড়বে।

    কর্কট-বুদ্ধ পূর্ণিমায় গ্রহের রাজপুত্র বুধের অস্ত হওয়া কর্কট রাশির মানুষের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। যারা কাজ করেন তারা তাদের বস এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন। শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারে। আর্থিক সুবিধার জন্য তৈরি স্কিমগুলি সফল হতে দেখা যাবে। আপনি পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। প্রেম জীবনে রোমান্স বজায় থাকবে।

    মকর রাশি-মকর রাশির জাতকদের জন্য, বুদ্ধ পূর্ণিমায় গ্রহের রাজপুত্র বুধের অস্ত ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। টাকাও আসবে। ব্যবসায় করা প্রতিটি প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। ব্যবসায়ীরাও লাভজনক চুক্তি পেতে পারেন। বিবাহিতদের জীবনে রোম্যান্স থাকবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনি আপনার ম্যানেজার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

