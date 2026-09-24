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Budh Gochar: তুলা রাশিতে এন্ট্রি নেবেন বুধ! মহালয়ার আগেই লাকি একঝাঁক রাশি

তুলা রাশিতে বুধ ট্রানজিট: ব্যবসা এবং যুক্তির ফ্যাক্টর বুধ এখন তার রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন এবং তার সেরা বন্ধুর চিহ্নে আসতে চলেছেন। বন্ধু রাশিতে বুধ ট্রানজিটের ভাগ্যের সাথে কোন 8 টি রাশিচক্র জ্বলজ্বল করবে তা জেনে নিন।

Published on: Sep 24, 2026, 17:00:40 IST
By Sritama Mitra
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গ্রহের রাজপুত্র বুধ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। বুধ কন্যা রাশি থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং তুলা রাশিতে ট্রানজিট করবেন এবং ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রাশিতে থাকবেন। তুলা রাশির অধিপতি হলেন শুক্র, যিনি বুধের সেরা বন্ধু। এই গোচর, একঝাঁক রাশিতে সুসময় এনে দেবে।

তুলা রাশিতে এন্ট্রি নেবেন বুধ! মহালয়ার আগেই লাকি একঝাঁক রাশি
তুলা রাশিতে এন্ট্রি নেবেন বুধ! মহালয়ার আগেই লাকি একঝাঁক রাশি

মেষ: মেষ রাশির ব্যবসায়িক অবস্থান শক্তিশালী থাকবে। বিবাহিত জীবনে সুখ থাকবে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। কথা মধুর হবে এবং লোকেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

বৃষ: বৃষ রাশির লোকেরা কর্মক্ষেত্রে কিছু দুর্দান্ত সাফল্য বা কৃতিত্ব পেতে পারেন। এই সময়ে আপনার কাজের অবস্থারও উন্নতি হবে। কিছু ইতিবাচক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। আর্থিক স্থিতিশীলতা থাকবে। আপনার স্ত্রীর সাথে সমন্বয় বাড়বে। কথা কার্যকর হতে পারে।

মিথুন: মিথুন রাশির লোকদের জন্য, বুধ ট্রানজিট থেকে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। এই সময়ে, আপনার শিক্ষা, প্রেম-সম্পর্ক এবং সৃজনশীল কাজে সাফল্য অর্জন করা হবে। যারা ব্যবসা করছেন তারা একটি নতুন চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষর করার সুযোগ পেতে পারেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আটকে থাকা কাজ করা হবে এবং আপনি কর্মক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফলাফল পাবেন। জীবনে সুখ থাকবে।

সিংহ: সিংহ রাশির লোকদের সাহস ও বীরত্ব বাড়বে। আত্মবিশ্বাসও শক্তিশালী হবে, যা কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করা সহজ করে তুলবে। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ থেকে লাভের লক্ষণ দেখা যাবে। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে। ক্যারিয়ার সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমাধান করা যেতে পারে। যৌক্তিক ক্ষমতা উন্নত হবে। ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। কিছু স্থানীয় লোক নতুন পদ বা প্রকল্পের দায়িত্ব পেতে পারে।

কন্যা: কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা বুধ ট্রানজিটের প্রভাবের কারণে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। এই সময়ে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে। স্থগিত কাজ সম্পন্ন হবে। সামাজিক ভাবমূর্তি উন্নত হবে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। অংশীদারিত্বে লাভ হতে পারে। আপনার স্ত্রীর সাথে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

তুলা: তুলা রাশির লোকদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা উন্নত হবে। এই সময়ে আপনি সঠিক এবং ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে। আপনি আপনার বুদ্ধির শক্তিতে কর্মে সাফল্য এবং অর্থ উপার্জন করতে সফল হবেন। আপনি কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং ভাগ্যের একসাথে থাকার লক্ষণ রয়েছে।

ধনু: ধনু রাশির লোকদের জন্য আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো উত্স থেকেও অর্থ আসবে। আপনি ভাইবোন এবং বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। আপনার প্রিয়জনদের বৃদ্ধি হবে। আপনি বৈষয়িক আনন্দ আরও উপভোগ করবেন। ব্যবসায়িক ভ্রমণ সফল হবে। বিদেশ সম্পর্কিত কাজ থেকে লাভ সম্ভব।

মকর: মকর রাশির জাতক-জাতিকারা ক্যারিয়ার এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতি পেতে পারেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। উচ্চশিক্ষা বা ধর্মীয় কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব শক্তিশালী হবে। বিবাহিত জীবনে যোগাযোগ বাড়বে। অর্থ আসবে, যা আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Budh Gochar: তুলা রাশিতে এন্ট্রি নেবেন বুধ! মহালয়ার আগেই লাকি একঝাঁক রাশি

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