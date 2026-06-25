Budh to make Gochar in Mithun: উল্টো চালে মিথুন রাশিতে বুধের প্রবেশ! ভাগ্য ঘুরবে লাকি ৩ রাশির
বুধ বক্রী অবস্থায় মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবে, যা এর প্রভাবকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে। যার প্রভাব বিশেষ ধরনের হবে। কোন কোন রাশির কপাল খুলবে, দেখে নিন।
মিথুন রাশিতে উল্টো চালে চলতে শুরু করছেন বুধ। ৭ জুলাই ২০২৬ সকাল ১০:৩২ মিনিট বুধ গ্রহ এক বার আবার মিথুন রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছে। গোচারটি বেশ প্রভাবশালী হতে পারে। বুধ বক্রী অবস্থায় মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবে, যা এর প্রভাবকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে। যার প্রভাব বিশেষ ধরনের হবে। কোন কোন রাশির কপাল খুলবে, দেখে নিন।
বৃষ
৭ জুলাই থেকে বুধ কা মিথুন রাশিতে প্রবেশ করুন আপনার দ্বিতীয় ভাবকে সক্রিয় করুন। আর্থিক লাভ কে ভালো মৌকে আপনাকে মিলবে। পরিবারের সাথে সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা আসবে। অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সংশোধন দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় থেকে আটকে থাকা টাকা ফের পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। গৃহস্থ জীবন-যাপনে সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে।
ধনু
ধনু রাশির জন্য, বুধ সপ্তম এবং দশম ভাবের অধিপতি। বুধের মিথুন রাশিতে গোচর আপনার জন্মকুণ্ডলীর সপ্তম ভাবে ঘটছে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্ব থেকে লাভবান হতে পারেন। তারা এমন নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হবেন যারা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারেন। কর্মজীবনে উন্নতির জন্য ভালো সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন।
মীন
মীন রাশির জন্য বুধকে চতুর্থ এবং সপ্তম ভাবের অধিপতি বলে মনে করা হয়। বুধের এই গোচর আপনার জন্মকুণ্ডলীর চতুর্থ ভাবে ঘটবে। বাড়িতে এবং পরিবারে পরিবেশ ইতিবাচক থাকতে পারে। কর্মজীবনে বড় সাফল্য এবং আর্থিক লাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। মানসিক চাপ কমবে এবং আপনি জীবনে স্থিতিশীল বোধ করবেন। আপনার কর্মজীবন এবং আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। আপনি পড়াশোনা এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More