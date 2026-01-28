Lucky Zodiacs From 31 January: বুধ করবেন গোচর! জানুয়ারির শেষলগ্ন থেকে তুলকালাম উন্নতি কোন ৩ রাশিতে?

Lucky Zodiacs From 31 January: বুধ করবেন গোচর! জানুয়ারির শেষলগ্ন থেকে তুলকালাম উন্নতি কোন ৩ রাশিতে?
বুধের গোচরের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। কারা লাকি?
বুধ গ্রহ সমস্ত গ্রহের মধ্যে রাজপুত্রের উপাধি ধারণ করে। বুধ গ্রহের ট্রানজিটকে বেশ চিত্তাকর্ষক বলে মনে করা হয়। বুধের ট্রানজিট অবশ্যই সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর কিছুটা প্রভাব ফেলে। বুধকে বক্তৃতা, ব্যবসা এবং বুদ্ধিমত্তার উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে, বুধ মকর রাশিতে ভ্রমণ করছেন, যা শনির রাশি।
শীঘ্রই বুধ একটি নক্ষত্রমণ্ডল পরিবর্তন করতে চলেছে। আগামী ৪ দিনের মধ্যে বুধের গতিবিধি পরিবর্তিত হবে। এবার বুধ শ্রাবণ নক্ষত্র থেকে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের শাসক গ্রহকে মঙ্গল বলে মনে করা হয়।
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ৩১ জানুয়ারি বিকেল ০৩:২৭ এ, গ্রহের রাজপুত্র বুধ ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন। কিছু রাশিচক্র বুধের এই নক্ষত্রপুঞ্জ ট্রানজিট থেকে ভাল ফলাফল পাবে, তবে কিছু রাশিচক্রের সমস্যাও বাড়তে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক যে কিছু রাশির স্বর্ণ সময় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে বুধের ট্রানজিটের সাথে শুরু হতে পারে - বুধ 4 দিন পরে ট্রানজিট করবে, কুম্ভ সহ এই রাশিচক্রগুলি প্রচুর উপার্জন করবে
মেষ রাশির জন্য এই বুধ ট্রানজিট কেমন হবে?
মঙ্গলের নক্ষত্রে গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট মেষ রাশির লোকদের জন্য উপকারী ফলাফল দিতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। ব্যবসায়ীরা পুরানো বিনিয়োগ থেকে ভাল রিটার্ন পাবেন। আপনার কর্মজীবনে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। আপনার সম্মানও অনেক বেড়ে যাবে। এই সময়ে আপনি শক্তিতে পূর্ণ থাকবেন। পারিবারিক সহায়তা পাওয়া যাবে। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে।
মিথুন রাশির জন্য এই বুধ ট্রানজিট কেমন হবে?
মিথুন রাশির জন্য, মঙ্গলের ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিটকে খুব উপকারী বলে মনে করা হয়। টাকা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে। ব্যবসায় কাজের জন্য আপনাকে বিদেশ ভ্রমণও করতে হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে।
কুম্ভ রাশির জন্য এই বুধ ট্রানজিট কেমন হবে?
মঙ্গল গ্রহের ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট কুম্ভের লোকদের শুভ ফলাফল দিতে পারে। এই সময়ে আপনি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবেন। আপনার মনোযোগ কাজের দিকে থাকবে। আপনি খুব উত্পাদনশীল এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। আপনি ধর্মীয় বিষয়গুলিতে আগ্রহী হবেন। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
বুধ গ্রহকে শক্তিশালী করার উপায়: বুধের প্রভাব বাড়াতে ভগবান গণেশের আরাধনা করুন। বুধবার পাখিদের খাওয়ান। সবুজ কাপড় বা ন্যাপকিনের ব্যবহার বাড়ান। সবুজ জিনিস দান করুন।
