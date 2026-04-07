    Budh Gochar: বুধ আনবেন সৌভাগ্যের বর্ষণ! ভাগ্য পাল্টাবে কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির, কারা লাকি?

    বুধের গোচরের ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। কারা লাকি, দেখে নিন।

    Published on: Apr 07, 2026 11:22 PM IST
    By Sritama Mitra
    গ্রহের রাজপুত্র বুধ সময়ে সময়ে তার গতিবিধি পরিবর্তন করেন। বুধ বর্তমানে কুম্ভ ও পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রে বসে আছেন। এপ্রিল মাসে বুধের একবার নয়, বহুবার ট্রানজিট হতে চলেছে। শীঘ্রই গ্রহের রাজপুত্র বুধ গ্রহে স্থানান্তরিত হবেন।

    বুধ আনবেন সৌভাগ্যের বর্ষণ! ভাগ্য পাল্টাবে কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির, কারা লাকি?
    বুধ আনবেন সৌভাগ্যের বর্ষণ! ভাগ্য পাল্টাবে কুম্ভ সহ একগুচ্ছ রাশির, কারা লাকি?

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে,১১ এপ্রিল বুধ মীন রাশিতে ভ্রমণ করবেন। তারপরে ১৩ এপ্রিল, বুধ উত্তরভদ্রপদ নক্ষত্রে এবং ২২ এপ্রিল বুধ রেবতী নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। এর পরে ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ এ মেষ এবং অশ্বিনী নক্ষত্রে বুধের ট্রানজিট হবে। বুধ গ্রহের গতিবিধির পরিবর্তনের কারণে, সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রের উপর প্রভাব দেখা যাবে।

    এপ্রিলে বুধের গতিবিধির কারণে একাধিক রাশি লাব পাবে। কারা লাকি, দেখে নিন।

    মকর- এপ্রিল মাসে গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট মকর রাশির মানুষের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। আর্থিক সুবিধার জন্য তৈরি স্কিমগুলি সফল হতে দেখা যাবে। আপনি পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটাতে পারেন। অফিসের প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা যাবে। একই সঙ্গে প্রেমের জীবনেও রোম্যান্স বজায় থাকবে।

    বৃষ- এপ্রিল মাসে বৃষ গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট বৃষ রাশির মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসায় করা প্রতিটি প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। বিবাহিতদের জীবনে রোম্যান্স থাকবে। অফিসে, আপনি আপনার ম্যানেজার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পাবেন।

    কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য বুধের ট্রানজিট কেমন হবে?

    এপ্রিল মাসে গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। গ্রহের রাজপুত্র বুধের কৃপায় এই রাশির লোকদের অবস্থান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি সবকিছুতেই সাফল্য পাবেন। একই সময়ে, আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

