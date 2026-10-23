Budh Vakri: বুধ করবেন কৃপা! ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ৪ রাশির খুলবে কপাল
হতে চলেছে বুধের বাঁকা অবস্থান। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন।
গ্রহের রাজপুত্র বলা বুধ আগামিকাল থেকে বাঁকা হতে চলেছে। আগামিকাল অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত, বুধ একটি অন্যরকমের পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে, আগামী ২১ দিন ধরে বুধের প্রভাব প্রতিটি রাশির উপর থাকবে।
পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় জির মতে, আগামী ২১ দিনের জন্য, বুধ মেষ, কর্কট, বৃশ্চিক এবং কর্কটকে অনেক সুবিধা দিতে দেখা যাবে।
মেষ রাশির রাশির উপর বুধের প্রভাব কেমন?
এই রাশির লোকেরা বুধের বিপরীত থেকে প্রচুর উপকার পেতে চলেছেন। আগামীকাল থেকে ২১ দিনের জন্য পশ্চাদমুখী বুধের কারণে, ব্যক্তিত্ব আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এই সময়ের মধ্যে যোগাযোগের দক্ষতা উন্নত হবে। লোকেরা আগের চেয়ে আপনার কথায় আরও মুগ্ধ হবে। জিনিসগুলির প্রভাব মানুষের উপর স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। একই সময়ে, ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সমস্যাগুলি এখন ১৩ নভেম্বরের আগে শেষ হতে দেখা যাবে।
কর্কট রাশির উপর বুধের প্রভাব কেমন?
চাঁদের এই রাশি বুধের বিপরীত গতিবিধি থেকেও উপকৃত হবে। আগামী ২১ দিন এই রাশিচক্রের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে চলেছে। আপনি এমন কিছু খবর পেতে পারেন যা থেকে আগামী কয়েক দিন খুব ভাল ফল দিতে চলেছে। ক্যারিয়ারে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনেও বিষয়গুলি ইতিবাচক হবে। সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। এই সময়ে, হঠাৎ আর্থিক লাভের লক্ষণ দেখা যায়। পরিবারের সাথে একটি ভাল সময় কাটাবে। আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি পাবেন এবং সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে।
বৃশ্চিক রাশির উপর বুধের প্রভাব কেমন?
বৃশ্চিক রাশিচক্রের উপর বুধের পরিবর্তিত অবস্থানও ভাল প্রভাব ফেলতে চলেছে। এই রাশির লোকেরা হঠাৎ কিছু সুবিধা পাবেন যা মনকে স্বস্তি দেবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে ভাল সুবিধা হবে। ব্যবসা প্রসারিত হলে আয়ের উৎস বাড়বে। যে কোনও ভাল খবরের সাথে জিনিসগুলি সহজ দেখাতে শুরু করবে। ব্যবসা এবং চাকরির সমস্যাগুলি এখন ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। সিনিয়ররা সমর্থন করবে এবং কাজও মজাদার হবে। এই সময়ে, আপনার কথার প্রভাব মানুষের উপর স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।
ধনু রাশির উপর বক্রী প্রভাব কেমন হবে?
ধনু রাশির লোকেরা বুধের বিপরীত গতিবিধির কারণে একটি শক্তিশালী আর্থিক পরিস্থিতি দেখতে চলেছেন। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি বড় প্রকল্প পাওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা পদোন্নতি পেতে পারেন বা এমন কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন যা ক্যারিয়ারে ভাল বৃদ্ধি দেবে। এই সময়ে, কোথাও ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে, যা ভবিষ্যতেও উপকৃত হবে। ব্যক্তিগত জীবনে কথোপকথনের সাথে জিনিসগুলি আরও শক্তিশালী হবে। অংশীদারের সমর্থন সম্পূর্ণ হতে চলেছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More