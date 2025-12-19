Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Budh Transit: ২০২৬-র শুরুতেই বুধ পাল্টাবেন চাল! ভাগ্য ফিরতে পারে কুম্ভ সহ কাদের?

    বুধ দেবকে বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি, বক্তৃতা, যোগাযোগ, গণিত, ব্যবসা, চতুরতা এবং বন্ধুত্বের গ্রহ বলা হয়। 

    Published on: Dec 19, 2025 6:11 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ গ্রহের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বুধ দেবকে বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি, বক্তৃতা, যোগাযোগ, গণিত, ব্যবসা, চতুরতা এবং বন্ধুত্বের গ্রহ বলা হয়। নতুন বছরের শুরুতে বুধ রাশিচক্র পরিবর্তন করতে চলেছেন। ৪ জানুয়ারি, ২০২৬-এ, বুধ বৃশ্চিক রাশি ছেড়ে ধনু রাশিতে প্রবেশ করবেন।

    বুধদেবের চাল বহু রাশির জাতক জাতিকাদেক শুভ ফল দিতে পারে।
    বুধদেবের চাল বহু রাশির জাতক জাতিকাদেক শুভ ফল দিতে পারে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস অনুসারে, ধনু রাশিতে বুধের আগমন কিছু রাশিচক্রের ভাগ্যকে উজ্জ্বল করতে পারে। দেখা যাক কাদের ভাগ্যে সুখের চমক আসছে।

    ( Bangladeshi Leader on Red Fort: ‘ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো হিম্মত রয়েছে, লালকেল্লা দখল করব’, বাংলাদেশি নেতার হুঙ্কার)

    আসুন জেনে নেওয়া যাক, বুধ ধনু রাশিতে প্রবেশের সাথে সাথে কোন রাশিচক্রের শুভ দিন শুরু হবে-

    মেষ- মেষ রাশির জন্য, বুধের এই ট্রানজিট ভাগ্যের ঘরের চেয়ে শক্তিশালী হবে। এই সময়ে, আপনি ক্যারিয়ার এবং শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা পাবেন। বিদেশ ভ্রমণ বা বিদেশ সংক্রান্ত কাজেও সুবিধা থাকতে পারে। কর্মরত ব্যক্তিরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন এবং

    মিথুন - মিথুন রাশির প্রভু বুধ নিজেই, তাই এই ট্রানজিটটি আপনার জন্য বিশেষভাবে শুভ বলে মনে করা হয়। অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত কাজে সাফল্য থাকবে এবং ব্যবসায় নতুন চুক্তি বা চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অবিবাহিতদের জন্য ভাল বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের জন্য, পঞ্চম ঘরে বুধের এই ট্রানজিট শুভ ফলাফল দেবে। শিক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লেখালেখি, মিডিয়া, শিল্প বা বিনোদনের মতো সৃজনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্ক মধুর হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত হবে।

    ধনু রাশি- ধনু রাশির জন্য, বুধের ট্রানজিট আরোহণ ঘরে থাকবে, যা আত্মবিশ্বাস, বোঝাপড়া এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে। ক্যারিয়ারে নতুন দিশা পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। চাকুরীজীবীরা পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য, এটি কাজ সম্প্রসারণ এবং নতুন গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের সময় হবে।

    কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য, বুধের এই ট্রানজিট লাভের ঘরে থাকবে, যা আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব ভাল বলে মনে করা হয়। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে এবং দীর্ঘদিনের স্থগিত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে। বন্ধু, সহকর্মী এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দুর্দান্ত সুযোগগুলি পাওয়া যায়। ক্যারিয়ারে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং নতুন পরিকল্পনার কাজ শুরু হতে পারে।

    ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    News/Astrology/Budh Transit: ২০২৬-র শুরুতেই বুধ পাল্টাবেন চাল! ভাগ্য ফিরতে পারে কুম্ভ সহ কাদের?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes