কন্যা রাশিতে এন্ট্রি নেবেন বুধ! সেপ্টেম্বর থেকেই শুভ সময় শুরু একঝাঁক রাশির

কন্যা রাশিতে এন্ট্রি নেবেন বুধ! সেপ্টেম্বর থেকেই শুভ সময় শুরু একঝাঁক রাশির
বুধ আগামী মাসে কন্যা রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, মোট ৫ টি রাশিচক্র বুধ রাশিচক্রের পরিবর্তনের সুবিধা নিতে চলেছে।
সেপ্টেম্বর মাসে বুধ কন্যা রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন।এখন, বুধ চন্দ্রের রাশি কর্কট রাশিতে চলাচল করছেন। ২২ আগস্ট, বুধ এই রাশি ত্যাগ করে সিংহ রাশিতে যাবেন এবং ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানে ট্রানজিট করবেন।
এর পরে, একই দিন, দুপুর প্রায় ১:৩৫ মিনিটে, বুধ, কন্যা রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, এই রাশি পরিবর্তন থেকে জনগণ অনেক উপকৃত হতে চলেছেন। মোট ৫ টি রাশিচক্র এর সুবিধা পেতে চলেছে। ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, এই পাঁচটি রাশিচক্র অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে প্রচুর স্বস্তি পাবেন।
বৃষ
বুধের রাশিচক্রের পরিবর্তন অর্থের দিক থেকে স্বস্তি দেবে। চাকুরীজীবী ব্যক্তিরা নতুন দায়িত্ব বা কাজে অন্য কোনও ভাল সুযোগ পেতে পারেন। নতুন মানুষ ব্যবসায় যোগ দিতে পারবেন। দীর্ঘদিন কোথাও আটকে থাকলে এখন তা ফেরত পাওয়ার আশা থাকবে। এ সময় এই রাশির মানুষের কথাবার্তার ধরনও মানুষকে অনেক মুগ্ধ করবে।
মিথুন
এই পরিস্থিতিতে, এই রাশিচক্রটি ৭ সেপ্টেম্বর এই ট্রানজিট থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পাবেন। ৭ সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী ২০ দিন এই রাশির জন্য খুব বিশেষ হতে চলেছে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। চাকরিতে কঠোর পরিশ্রম লক্ষ্য করা যাবে। সিনিয়রদের হাততালি পেলে আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন চুক্তি পেতে পারেন। তবে অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন।
কন্যা
বুধ, কন্যা রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন, তাই এই রাশির মানুষের জন্য স্বর্ণ সময় শুরু হতে চলেছে। এই রাশির লোকেরা এই ট্রানজিটের প্রত্যক্ষ সুবিধা পাবেন। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা একটি ভাল অফার পেতে পারেন। কাজের কারণে আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বী হতে শুরু করবে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও অনেক উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হবে। একই সঙ্গে পুরোনো বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
মকর
রাশিতে চলে যাওয়ার সাথে সাথেই বুধ মকর রাশির জাতকদেরও স্বস্তি দেবে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ভাল পরিবর্তন আসবে। এমনও হতে পারে যে কাজের চাপ থাকবে, তবে ভবিষ্যতে কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফলও পাওয়া যাবে। ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা যদি কোনও নতুন পরিকল্পনায় কাজ শুরু করতে চান, তবে সেই ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে জিনিসগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।
তুলা
জাতক-জাতিকারা বুধের ট্রানজিটের কারণে উপার্জনের দিক থেকে উপকৃত হবেন। চাকরির সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি নতুন প্রকল্পের কারণে সুবিধা পাবেন। কর্মরতরা সিনিয়রদের সহায়তায় ভাল কাজ করতে সক্ষম হবেন। এই রাশির লোকেরা যে সমস্ত কথা বলে, তার প্রভাব মানুষের উপর দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More