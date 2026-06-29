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    Budh Vakri Astrology: বক্রী বুধ ঘোরাবেন কপাল! ৩ রাশিতে ধুন্ধুমার লাভ

    বুধ বক্রী হতেই কোন কোন রাশির উপর সুপ্রভাব ফেলবে, দেখে নিন।

    Published on: Jun 29, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    আজ থেকে বুধ পশ্চাদমুখী। বুধ পশ্চাদমুখী হওয়ার সাথে সাথে, অনেক রাশিচক্রের জন্য জিনিসগুলি পরিবর্তিত হবে। বুধ গ্রহের পশ্চাদমুখী হওয়ার সাথে সাথে কিছু রাশিচক্রের জন্য জিনিসগুলি ভালোর দিকে যাবে এবং কিছু রাশিচক্রের জন্য কিছুটা খারাপ হবে।

    আজ থেকে বুধের গতিবিধি পরিবর্তন হবে, কোন রাশিচক্র বুধের পরিবর্তনের জন্য ভাল হবে
    আজ থেকে বুধের গতিবিধি পরিবর্তন হবে, কোন রাশিচক্র বুধের পরিবর্তনের জন্য ভাল হবে

    চন্দ্র, কর্কট রাশির অধিপতি এবং বুধ, কর্কট রাশিতে পশ্চাদমুখী হয়ে যাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে, আপনাকে আপনার অন্তর্দৃষ্টির দিকে নজর দিতে হবে। আপনাকে আপনার আবেগ, আপনার আবেগ এবং সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বুধের নতুন অবস্থানের ফলে কিছু কিছু রাশি লাভ পাবে। কারা লাকি, দেখে নিন।

    বুধ যখন পশ্চাদমুখী হয় তখন কী ঘটে?

    যে কোনও গ্রহ যখন পশ্চাদমুখী হয় তখন আপনাকে কিছুটা বিরতি দিতে বাধ্য করবে যদি আপনি এটির দিকে মনোনিবেশ করেন, আপনি এখন পর্যন্ত কী করেছেন তা আপনাকে ফিরে দেখতে হবে। বুধ গ্রহ চিন্তাভাবনা, বোঝাপড়া, যুক্তি এবং যোগাযোগের ফ্যাক্টর।

    জ্যোতিষী নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, বুধের গতিবিধি মেষ রাশির জাতকদের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে তা জানুন, পাশাপাশি মেষ রাশির লোকদের জন্য ভালো ফলাফল, পাশাপাশি চাকরি এবং আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও আগের চেয়ে ভাল হবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্যও সময়টা ভালো।

    বুধের পশ্চাদমুখী গতি কর্কট রাশিতে আয় আগের চেয়ে ভাল হবে এবং ভবিষ্যতে আপনি আর্থিক সুবিধাও পাবেন। আপনার যৌক্তিক ক্ষমতাও আগের চেয়ে ভাল হতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে আপনি ভাল বোধ করবেন।

    বুধের পশ্চাদমুখী গমন বৃশ্চিক রাশির জন্য লাকি। আপনি ভাগ্যের কারণে আপনার কাজ সম্পন্ন করবেন, ব্যবসায়েও আপনার জন্য ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি চাকরিতে নানাভাবে সুবিধা পাচ্ছেন। আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং ভবিষ্যতে আপনি ভাল ফলাফল পাবেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Budh Vakri Astrology: বক্রী বুধ ঘোরাবেন কপাল! ৩ রাশিতে ধুন্ধুমার লাভ

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