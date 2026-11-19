Budh Gochar Lucky rashi: বর্ষণ হবে বুধের কৃপা! লাকির লিস্টে ৫ রাশি, কী কী প্রাপ্তি?
বিশাখা নক্ষত্রে প্রবেশ করতে চলেছেন বুধ। তারফলে একাধিক রাশির ভাগ্যে আসতে চলেছে সুখের সময়।
জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে, পরবর্তী সপ্তাহটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। ২৫ নভেম্বর, বুধ তার নক্ষত্র পরিবর্তন করবে, যা মোট পাঁচটি রাশিচক্রের জন্য উপকৃত হবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধ বুদ্ধিমত্তা, যোগাযোগ দক্ষতা, চাকরি এবং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। যখনই বুধের গতি পরিবর্তিত হয়, এটি প্রতিটি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করে। ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত সূর্য থাকবেন বিশাখা নক্ষত্রে থাকবেন। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন।
বৃষ
রাশির বাসিন্দাদের জন্য বুধের ট্রানজিট ভালো হবে। নতুন চাকরির সাথে সম্পর্কিত ভালো খবর আসতে পারে। মানুষ তাদের কথোপকথনের প্রভাবও দেখতে পাবে। যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত হবে। বয়স্করা তাদের কাজের প্রশংসা করবেন। কাজ তাদের স্বীকৃতি আরও বাড়াবে।
ধনু
বুধের ট্রানজিটের ধনু রাশির উপর প্রভাব ধনু রাশির জাতকদের জন্যও ভালো হবে। বাড়ি ও পরিবারে সময় কাটাবে। মানুষের সঙ্গে ভালো বন্ধন গড়ে উঠবে। বেতনভুক্ত ব্যক্তিরা পদোন্নতির সাথে সম্পর্কিত ভালো খবর শুনতে পারেন। নতুন দায়িত্ব পাওয়া কিছুটা কাজের চাপ বাড়াতে পারে। ধীরে ধীরে পুরনো কাজ সম্পন্ন হবে।
মীন
বুধের ট্রানজিটের সময়কাল মীন রাশির স্থানীয়দের জন্য অর্থের দিক থেকে অনুকূল হবে। আয় ভালো হবে। এমন ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা সমাধান হবে। আপনি কিছু চাকরি সম্পর্কিত খবর পেতে পারেন যা আপনাকে খুশি করবে।
মকর
বুধের পরিবর্তিত গতিবিধির কারণে, মকর রাশির জাতক জাতিকারা চাকরি ও ব্যবসায় সুবিধা পাবে বলে আশা করা হয়। বেতন বাড়তে পারে। ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিরা নতুন এবং ভালো চুক্তি পেতে পারেন। কঠোর পরিশ্রমের ফল দ্রুত আসবে।
কন্যা
জাতক জাতিকাদের জন্য সৌভাগ্যজনক প্রমাণিত হবে। যদি ব্যবসায় কোনও সমস্যা থাকে, তা সমাধান হবে। পুরনো প্রকল্পে কাজ পুনরায় শুরু হতে পারে। কথোপকথনের প্রভাব মানুষের উপর দৃশ্যমান হবে। আপনি নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, যা উপকারী হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক বলে দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More