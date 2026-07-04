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    Budh Transit: বুধের কৃপায় একগুচ্ছ রাশির সমৃদ্ধি আসছে! লাকির লিস্টে কারা?

    ৫ আগস্ট, বুধ চাঁদের চিহ্ন কর্কট রাশিতে চলে যাবেন এবং ২২ আগস্ট পর্যন্ত এখানে থাকবেন। জেনে নিন কোন ৫ টি রাশিচক্র এই ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে? 

    Published on: Jul 04, 2026 5:01 PM IST
    By Sritama Mitra
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    ৫ আগস্ট, বুধ চন্দ্রের চিহ্ন, কর্কট রাশিতে ভ্রমণ করতে চলেছেন। মেষ, মিথুন, কন্যা, তুলা এবং মকর রাশির জাতকরা এর উপকার পেতে চলেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে, আগস্ট মাসটিকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয় এবং বুধের এই ট্রানজিট অনেক উপায়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ট্রানজিটের সময়, চাকরি এবং ব্যবসায় সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং জিনিসগুলির প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

    চাঁদের রাশিতে বুধ ট্রানজিট, এই পাঁচটি রাশিচক্রের ভাগ্যের লক 5 আগস্ট থেকে খোলা হবে
    চাঁদের রাশিতে বুধ ট্রানজিট, এই পাঁচটি রাশিচক্রের ভাগ্যের লক 5 আগস্ট থেকে খোলা হবে

    মেষ, মিথুন, কন্যা, তুলা এবং মকর রাশির জাতকরা বুধের এই ট্রানজিটের সুবিধা কীভাবে পাবে, তা জানাচ্ছেন পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়। একসাথে, জেনে নিন এই সময়ে সুবিধা দ্বিগুণ করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে!

    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাবের ভিত্তিতে, বুধ ৭ জুলাই মিথুন রাশিতে ট্রানজিট করতে চলেছেন। বুধ এখানে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বসে থাকবেন। এর পরে, তাদের ট্রানজিট কর্কট রাশিতে চাঁদের চিহ্নে হবে। বুধ ২২ আগস্ট পর্যন্ত এই রাশিচক্রে থাকবেন। এর পরে, তারা সিংহ রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।

    মেষ

    মেষ রাশির লোকেরা ৫ আগস্ট বুধের এই ট্রানজিটের সুবিধা পাবেন। পরিবার সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে পারেন। সম্পত্তি, যানবাহন বা বাড়ি সম্পর্কিত কাজ গতি পাবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। ব্যবসায় লাভ পাবেন।

    মিথুন

    মিথুন রাশির লোকেরা অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা টাকা কোথাও থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনার কথার প্রভাব পড়বে মানুষের ওপর। একই সময়ে, ব্যবসা এবং চাকরিতে ভাল এবং নতুন সুযোগ পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকবে।

    কন্যা

    এই রাশিতে বুধের ট্রানজিট কন্যা রাশির লোকদেরও উপকার করবে। এই সময়ে, কন্যা রাশির রাশির ইচ্ছা পূরণ হবে। নতুন মানুষের সাথে দেখা করা সম্ভব। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। স্থগিত কাজ এখন গতি পেতে দেখা যাবে।

    তুলা

    তুলা রাশির লোকেরা এই সময়ের মধ্যে তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। সিনিয়ররা পূর্ণ সমর্থন পাবেন। একটি প্রচার হতে পারে বা একটি নতুন প্রকল্পে একটি নাম যুক্ত করা যেতে পারে। সম্মান বাড়বে। সবকিছুই সফল হবে। পণ্ডিতজির সঙ্গে কথা বলতে এখানে ক্লিক করুন।

    মকর

    মকর রাশির বুধ ট্রানজিট মকর রাশির লোকদেরও অনেক উপকার করবে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। অংশীদারিত্বের কাজে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। নতুন চুক্তিতেও লাভবান হবে। একইসঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যে অপেক্ষায় থাকা যে কোনও আটকে থাকা কাজ শেষ হবে।

    বুধ ট্রানজিটের সময় এই জিনিসগুলি করুন এবং এই বিষয়গুলি মনে রাখুন

    ১. প্রতি বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করলে উপকার হবে। দুর্ব ও মোদক নিবেদন করুন। ২. আপনি যদি মন্ত্রটি ১০৮বার জপ করেন তবে এটি অনেক সুবিধা পাবে।

    ৩. গরুকে সবুজ পশুখাদ্য খাওয়ানোও উপকারী হবে।

    ৪. চিন্তাভাবনা করে কাগজপত্র সংক্রান্ত কাজ করুন।

    ৫. কারও সাথে অযথা তর্ক করবেন না। ভালো করে কথা বলুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। Disclaimer- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Budh Transit: বুধের কৃপায় একগুচ্ছ রাশির সমৃদ্ধি আসছে! লাকির লিস্টে কারা?

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