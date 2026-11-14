Budh transit: আগামী ১৮ দিন ৫ রাশিতে ধুন্ধুমার লাভ! লাকির লিস্টে কারা রয়েছে?

Budh transit: আগামী ১৮ দিন ৫ রাশিতে ধুন্ধুমার লাভ! লাকির লিস্টে কারা রয়েছে?
তুলা রাশিতে বুধ। লাভ পেতে চলেছে ৫ রাশি।
বুধ আজকাল তুলা রাশিতে ভ্রমণ করছেন এবং ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকবেন। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, তুলা রাশির শাসক গ্রহ শুক্র। শুক্র এবং বুধের মধ্যে একটি ভাল সম্পর্ক রয়েছে এবং এই কারণে, এই ট্রানজিটটি খুব শুভ এবং বিশেষ। বুধের ক্ষেত্রে, এটি বুদ্ধিমত্তা, ব্যবসা, যোগাযোগের দক্ষতার একটি কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়।
এই পরিস্থিতিতে এই ট্রানজিট থেকে জাতক জাতিকারা তাঁদের চাকরি, ব্যবসা এবং অর্থের ক্ষেত্রে ভাল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, এই ট্রানজিটের মাধ্যমে মোট ৫ টি রাশি উপকৃত হতে চলেছে।
মিথুন রাশির উপর বুধ ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
মিথুন রাশির জন্য, বুধের এই ট্রানজিট থেকে অনেক ভাল পরিবর্তন দেখা যাবে। ব্যবসায় একটি নতুন পরিকল্পনার কাজ শুরু হতে পারে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা তাদের প্রতিভা প্রমাণ করার জন্য অনেক সুযোগ পাবেন। আপনি আগামী ১৮ দিনের মধ্যে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে। একই সময়ে, আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার একটি ভাল সুযোগ থাকবে।
বুধ ট্রানজিটের প্রভাব কন্যা রাশির উপর কীভাবে পড়বে?
কন্যা রাশির জন্য, এই ট্রানজিট অর্থের দিক থেকে ভাল প্রমাণিত হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাদের কাজ প্রসারিত করতে পারেন। যে কোনও সমস্যা রয়েছে চাকরি হ্রাস পেতে দেখা যাবে। বর্তমান চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে অর্থ আটকে থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। অতীতে যদি বারবার স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়ে থাকে তবে এখন তার উন্নতি হবে।
তুলা রাশির উপর বুধ ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
তুলা রাশির লোকেরাও আগামী ১৮ দিনের মধ্যে বুধ ট্রানজিট থেকে অনেক সুবিধা পেতে চলেছেন। সাহস বাড়বে। একই সময়ে, কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফলও পাওয়া যাবে। চাকরি থেকে ব্যবসায় ভাল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই ট্রানজিটের সময় আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। চাকুরীজীবী ব্যক্তিরা পদোন্নতি পেতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। পরিবারে একটি ভাল পরিবেশ থাকবে।
ধনু রাশির উপর বুধ ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
ধনু রাশির জন্য ব্যবসার দিক থেকে এই ট্রানজিট ভাল প্রমাণিত হতে পারে। আপনি যদি কোনও নতুন পরিকল্পনার কথা ভাবছেন তবে এখন আপনি এর সাথে সম্পর্কিত ভাল সুযোগ পেতে পারেন। এই ট্রানজিটের সময়, কিছু ভাল খবরও শোনা যেতে পারে। জিনিসগুলি এমনভাবে এগিয়ে যাবে যে মানসিক চাপ হ্রাস পাবে এবং মন শান্তি পাবে। চাকরিতে ভাল বৃদ্ধি সম্ভব। আপনি একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি চাকরিতে কম চাপ অনুভব করবেন। যোগাযোগের দক্ষতা উন্নত হবে।
কুম্ভ রাশির উপর বুধ ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
বুধের এই ট্রানজিট কুম্ভ রাশির জন্য ভাল হতে চলেছে। চাকরি এবং ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এখন তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলাফল দেখতে পাবেন, যদি অংশীদারিত্বের কাজ করা হয় তবে এতে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। সরকারী ব্যবস্থা থেকে সমর্থন পাওয়া যাবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। ভ্রমণ থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। এই সময়ে কোনও নতুন ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More