Budh Transit Astrology: ২ দিন পর থেকেই তুলা সহ ৫ রাশির ভাগ্য ঘুরবে! বুধের কৃপায় প্রাপ্তিযোগ কাদের?

Budh Transit Astrology: ২ দিন পর থেকেই তুলা সহ ৫ রাশির ভাগ্য ঘুরবে! বুধের কৃপায় প্রাপ্তিযোগ কাদের?
৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধ তার নিজস্ব রাশি কন্যা রাশিতে যাবেন। পণ্ডিতজির মতে, মোট ৫ টি রাশি রাশি আগামী ২০ দিনের জন্য এই রাশির উপকার পেতে চলেছে।
আজ থেকে দু'দিন পর অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বুধ রাশিচক্র পরিবর্তন করবেন। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, বুধ ১:০০ টায় কন্যা রাশিতে যাবেন। সেখানে ২০ দিন মতো অবস্থান করবেন বুধ। যার প্রভাব ৫ রাশিতে পড়বে ইতিবাচকভাবে। জ্যোতিষ গণনা বলছে, ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে, এই রাশিচক্রগুলি চাকরি, ব্যবসা এবং উপার্জনের দিক থেকে সুসংবাদ পেতে পারে, যা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।
বৃষ
বুধের এই ট্রানজিট বৃষ রাশির লোকদের অনেক সুবিধা দেবে। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যার অবসান হবে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা কিছু নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। সম্ভবত একটি নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। নতুন লোকেরা ব্যবসায় যোগ দিতে পারেন, যার কারণে অনেক কিছুই সঠিক দিকে যেতে পারে। যদি অর্থ আটকে থাকে তবে সেটিও পাওয়া যাবে। মিথুন রাশির লোকেরাও এই পরিবর্তনের ভাল সুবিধা পাবেন।
মিথুন
এই রাশির অধিপতি যদি নিজে বুধ হন তবে এই রাশির লোকেরাও তার ট্রানজিট থেকে প্রচুর উপকার পাবেন। উপার্জনের দিক থেকে আগামী কয়েক দিন গুরুত্বপূর্ণ হবে। আয় বাড়বে। চাকরিতে কাজের প্রশংসা থাকলে আপনিও স্বস্তি পাবেন। পদোন্নতির সুযোগ পাওয়া যাবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন। কেবল তাড়াহুড়ো করে অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেবেন না।
কন্যা
বুধ যদি কন্যা রাশিতে যান তবে অবশ্যই এই রাশির জাতক জাতিকাদের ভাগ্য ফিরবে। ৭ সেপ্টেম্বরের পরের সময়টি কন্যা রাশির জন্য খুব বিশেষ। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তারা এর মধ্যে কোথাও থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। যদি কাজ ঠিকঠাক হয় তবে আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। এর প্রভাব সবকিছুতে দেখা যাবে। ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। এমন পরিস্থিতিতে অর্থ নিয়ে সমস্ত উত্তেজনা দূর হবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে আপনি ভাল সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে।
মকর
এই রাশির জাতকদের জন্য বুধের এই পরিবর্তন অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে স্বস্তি বয়ে আনবে। এটি হতে পারে যে এই পরিবর্তনের কারণে চাকরিতে কাজের চাপ বাড়বে, তবে ভবিষ্যতে এটি অবশ্যই উপকৃত হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি নতুন চুক্তি চূড়ান্ত করতে পারেন। এই সময়ে কেবল বুদ্ধিমত্তার সাথে বিনিয়োগ করুন। তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।
তুলা
বুধের এই ট্রানজিট তুলা রাশির লোকদের জন্য উপার্জনের দিক থেকে ভাল প্রমাণিত হবে। অনেক কিছুই প্রত্যাশা অনুসারে এগিয়ে যাবে। সিনিয়ররা কাজে সমর্থন করবেন। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি নতুন প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারেন। বিষয়টির প্রভাব মানুষের উপর দেখা দিতে শুরু করবে। এর উপকার সবকিছুতেই দেখা যাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুমানের উপর ভিত্তি করে। এটি কোনও ধরণের সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। কোনও গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More