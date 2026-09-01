বহু দিন ধরে সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছেন? ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে হয়তো সব সমস্যা কাটবে! বুধের মহাউদয়ে ৪ রাশি পাবে সোনার কপাল

বহু দিন ধরে সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছেন? ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে হয়তো সব সমস্যা কাটবে! বুধের মহাউদয়ে ৪ রাশি পাবে সোনার কপাল
জ্যোতিষ মতে, স্বরাশি ও উচ্চ রাশিতে উদিত হয়ে বুধ দেব চরম বলশালী অবস্থায় চলে আসবেন। ১৪ সেপ্টেম্বরের পর বুধের এই উদয়ের সুপ্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের বহু সংকট কাটবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুদ্ধির কারক গ্রহ, তর্কশক্তি, বাচনিক তেজ, বাণিজ্য ও বিচারক্ষমতার প্রধান নিয়ন্ত্রক হলেন বুধ দেব (Mercury)। জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের ‘অস্ত’ (Sun's proximity causing combustion) হওয়া যেমন চিন্তা ও সিদ্ধান্তে বিভ্রান্তি তৈরি করে, তেমনই বুধ দেব যখন আকাশে উদিত হন (Budh Uday), তখন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়ে এবং থমকে থাকা ব্যবসায়িক কাজ দ্রুত গতি পায়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধ দেব তাঁর স্বক্ষেত্র ও উচ্চ রাশি কন্যায় (Virgo) উদিত হতে চলেছেন। জ্যোতিষ মতে, স্বরাশি ও উচ্চ রাশিতে উদিত হয়ে বুধ দেব চরম বলশালী অবস্থায় চলে আসবেন। ১৪ সেপ্টেম্বরের পর বুধের এই উদয়ের সুপ্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে কেরিয়ারে কাঙ্ক্ষিত প্রগতি, পদোন্নতি, ব্যবসায়িক লাভ, আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার এবং রাজকীয় সম্মান লাভের শুভ পথ প্রশস্ত হবে। ১৪ সেপ্টেম্বর বুধের উদয়ে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।
১. স্বরাশি কন্যায় বুধের উদয়ের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধের স্বরাশি ও উচ্চ রাশি কন্যায় উদয় হওয়াকে পরম ফলদায়ী শুভ মুহূর্ত মানা হয়:
- তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্ত: বুধ উদিত হওয়ার পর জাতকের বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা (Analytical Skills) এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
- বাণিজ্য ও মিডিয়া খাতে অগ্রগতি: ব্যাঙ্কিং, শেয়ার বাজার, আইটি, লজিস্টিকস, মিডিয়া, লেখালেখি, হিসাবরক্ষণ (Accounting) এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়কালে প্রচুর আর্থিক লাভ অর্জন করেন।
২. ১৪ সেপ্টেম্বরের পর বুধ উদিত হওয়ায় যে ৪ রাশির কপাল খুলবে
ক) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির নিজস্ব অধিপতি ও উচ্চ গ্রহ হলেন স্বয়ং বুধ দেব। ফলে নিজের রাশিতেই বুধ উদিত হওয়ায় কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এটি এক পরম সুবর্ণ সময় হতে চলেছে। আপনার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে চারপাশের মানুষ মুগ্ধ হবেন। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতি (Promotion) বা ইনসেনটিভ হাতে আসতে পারে। নতুন কোনো বড় ব্যবসায়িক চুক্তিতে সই করার জন্য এটিই সেরা সময়।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতিও বুধ দেব। ১৪ সেপ্টেম্বর বুধ উদিত হওয়ার সাথে সাথে মিথুন রাশির জাতকদের পারিবারিক ও আর্থিক অনটন দূর হবে। জমি-জমা বা গাড়ি কেনার বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। কাজের জায়গায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন, যার ফলে নতুন প্রজেক্ট বা দায়িত্ব আপনার ওপর আসতে পারে।
গ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের এই উদয় ভাগ্যস্থানকে সক্রিয় করবে। কাজের সূত্রে লাভজনক দূরবর্তী বা বিদেশ ভ্রমণের শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে। যাঁদের টাকা দীর্ঘদিন কোথাও আটকে ছিল, তা ফেরত পাওয়ার সুপ্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ধর্মীয় ও বৌদ্ধিক কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।
ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধের উদয় আকস্মিক অর্থলাভের পথ প্রশস্ত করবে। ব্যবসায় শেয়ার বাজার বা শুভ বিনিয়োগ থেকে মোটা অঙ্কের রিটার্ন মিলতে পারে। আপনার কথা ও উপস্থাপনার জোরে কর্মক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সমাধান বের করতে সক্ষম হবেন। বন্ধুদের থেকে পূর্ণ সহায়তা মিলবে।
৩. বুধ দেবের পূর্ণ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
বুধ উদয়ের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং বুধ দেবের কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:
- শ্রী গণেশের পূজা: প্রতি বুধবারে ভগবান শ্রী গণেশকে কচি সবুজ দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং মোদক বা লাড্ডুর ভোগ দিন।
- বুধ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে ‘ওঁ বুং বুধায় নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও অর্থাগম বৃদ্ধি পায়।
- দান-ধ্যান: বুধবারে দুঃস্থ মানুষদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ বস্ত্র বা শাকসবজি দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ স্বরাশি কন্যায় বুধের মহা-উদয় কন্যা, মিথুন, মকর ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কেরিয়ার ও আর্থিক স্বাবলম্বিতার এক অনন্য সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক দূরদর্শিতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী সফলতা সুনিশ্চিত করবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More