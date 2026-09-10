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কন্যা রাশিতে উদিত হচ্ছেন বুধদেব! সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে কপাল খুলবে ৪ রাশির, মিলবে পদোন্নতি ও বিপুল ধনলাভ

আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধদেব নিজ স্বরাশি এবং উচ্চ রাশি কন্যায় উদিত (Mercury Rise in Virgo) হতে চলেছেন। জ্যোতিষ মতে, স্বরাশিতে বুধের উদয় হওয়াকে অত্যন্ত বিরল ও মহাশুভ বলে মানা হয়, কারণ এতে গঠিত হয় 'ভদ্র রাজযোগ'।

Published on: Sep 10, 2026, 10:16:17 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেবকে বুদ্ধি, যুক্তি, ব্যবসা, বাচনিক দক্ষতা, অঙ্ক ও যোগাযোগের প্রধান কারক গ্রহ বলে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে কোনো গ্রহের 'উদয়' বা 'উদিত হওয়া' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সূর্যদেবের কাছাকাছি এসে কোনো গ্রহ যখন অস্তমিত হয়ে যায়, তখন তার নিজস্ব শুভ প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই গ্রহটি সূর্যদেবের প্রভাব থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে পুনরায় 'উদিত' হলে তার সুপ্ত শক্তি ও শুভ প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়।

কন্যা রাশিতে উদিত হচ্ছেন বুধদেব! সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে কপাল খুলবে ৪ রাশির
কন্যা রাশিতে উদিত হচ্ছেন বুধদেব! সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে কপাল খুলবে ৪ রাশির

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুধদেব নিজ স্বরাশি এবং উচ্চ রাশি কন্যায় উদিত (Mercury Rise in Virgo) হতে চলেছেন। জ্যোতিষ মতে, স্বরাশিতে বুধের উদয় হওয়াকে অত্যন্ত বিরল ও মহাশুভ বলে মানা হয়, কারণ এতে গঠিত হয় 'ভদ্র রাজযোগ'। এই শুভ গোচরকালে বুধদেবের অসামান্য কৃপায় নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজের সমাধান, ব্যবসায় অভূতপূর্ব বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে প্রমোশন এবং আকস্মিক বিপুল অর্থলাভের পথ প্রশস্ত হতে চলেছে। ১৩ সেপ্টেম্বরের এই বিশেষ গ্রহ উদয়ে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হচ্ছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে কন্য রাশিতে বুধ উদয়ের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেব কন্য রাশিতে অত্যন্ত বলীয়ান থাকেন। ফলে স্বরাশিতে বুধের উাদিত হওয়া জাতকের জীবনের বহু ক্ষেত্রে ইতিবাচক বার্তা নিয়ে আসে:

  • প্রখর বুদ্ধি ও ব্যবসায়িক সাফল্য: বুধের শুভ প্রভাবে জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং বাচনিক চাতুর্য বহুগুণ বাড়ে। শেয়ার বাজার, আইটি, ব্যাঙ্কিং, লেখালেখি, ওকালতি এবং বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এতে বাম্পার উন্নতি করেন।
  • আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাস: বুধ উদিত হওয়ার সাথে সাথে আর্থিক স্থবিরতা কেটে যায় এবং নতুন বিনিয়োগ বা ব্যবসা সম্প্রসারণের সেরা সুযোগ তৈরি হয়।

কন্যা রাশিতে বুধ উদয়ে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৪ রাশির

ক) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির ধনভাব বা দ্বিতীয় ভাবে বুধদেবের উদয় ঘটবে। এর ফলে সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা টাকা আচমকা ফেরত পেতে পারেন। কথাবার্তায় মাধুর্য ও তেজ বজায় থাকবে, যা ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত করতে সহায়তা করবে। চাকুরিজীবীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি পাবেন।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাব অর্থাৎ স্ব রাশিতেই বুধদেবের উদয় হতে চলেছে। লগ্ন ভাবে বুধের উদয়ে গঠিত হবে পঞ্চমহাপুরুষ 'ভদ্র রাজযোগ'। এর ফলে কন্যা রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও মেধা বহুগুণ বাড়বে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর হবে। সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন ব্যবসায়িক অংশীদার পাওয়ার যোগ রয়েছে।

গ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির একাদশ বা আয়ভাব লাভজনক স্থানে বুধদেবের এই শুভ উদয় ঘটছে। ফলে আয়ের নতুন একাধিক পথ তৈরি হতে পারে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনো সরকারি বা বেসরকারি ক্লায়েন্ট পাওয়ার মাধ্যমে প্রচুর লাভবান হবেন। চাকুরিজীবীরা নতুন ও আকর্ষণীয় কাজের অফার পেতে পারেন, যা আর্থিক স্থায়িত্ব এনে দেবে।

ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির নবম বা ভাগ্যভাবে বুধদেবের উদয় ঘটবে। গুরুর মতো ভাগ্য আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে পাশে থাকবে। চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের কাজের সূত্রে দূরবর্তী ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হবে। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং বাবার সহযোগিতায় বড় কোনো সমস্যার সমাধান হবে।

বুধদেবের পূর্ণ আশীর্বাদ পেতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

বুধ উদয়ের শতভাগ শুভ ফল লাভ করতে এবং গ্রহরাজের কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:

  • শ্রী গণেশের পুজো: প্রতি বুধবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং বেসনের লাড্ডু বা মোদক ভোগ দিন।
  • বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
  • দান-ধ্যান: বুধবারে দুঃস্থ মানুষদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ শাকসবজি বা বস্ত্র দান করলে বুধ গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কন্য রাশিতে বুধদেবের এই উদয় সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক অপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/কন্যা রাশিতে উদিত হচ্ছেন বুধদেব! সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে কপাল খুলবে ৪ রাশির, মিলবে পদোন্নতি ও বিপুল ধনলাভ

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