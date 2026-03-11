Lucky Rashi amid War: যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে মাঝে মার্চেই ভাগ্য খুলবে একঝাঁক রাশির! লাকি কারা?
বুধের উদয় খুব শিগগিরই হতে চলেছে। মার্চ মাসেই রয়েছে গ্রহদের রাজকুমার বুধের উদয়।
চলছে যুদ্ধ। পশ্চিম এশিয়ায় বারুদের গন্ধের মধ্যেই হু হু করে বাড়ছে গ্যাস থেকে শুরু করে অটো ভাড়া। এই পরিস্থিতিতে জীবন যাপন কোন দিকে যাবে, আর্থিক অবস্থা কেমন থাকবে, তা নিয়ে শঙ্কায় অনেকেই। তবে জ্যোতিষমত বলছে, ১৮ মার্চ বুধের উদয়ের ফলে বেশ কিছু রাশির জাতক জাতিকারা ভালো অবস্থায় থাকবেন। কারা লাকি?
হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, ১৮ মার্চ থেকে, বুধ অস্ত থেকে উদীয়মান পর্যায়ে স্থানান্তরিত হতে শুরু করবে। গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট এপ্রিল মাস পর্যন্ত উত্থান অবস্থায় থাকবে। ২৭ এপ্রিল, বুধ আবার অস্ত যাবে। প্রায় ১৭ দিন সূর্যের মধ্যে থাকার পরে, গ্রহের রাজপুত্র বুধ উদিত হবেন।
জ্যোতিষমত বলছে, গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিটের সাথে সাথে কিছু রাশিচক্র সুসংবাদ পেতে পারে - বুধ ১৭ দিন পরে উঠবে। মেষ সহ ৩ টি রাশিচক্রের ভাগ্য ১৮ মার্চ থেকে উজ্জ্বল হবে।
মেষ রাশির লোকদের জন্য বুধের অস্ত কেমন কাটবে?
গ্রহের রাজপুত্র বুধের ট্রানজিট মেষ রাশির জাতক জাতিকার জন্য শুভ ফলাফল আনছে। আপনার আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা অনেক ভালো বিনিয়োগকারী পেতে পারেন। প্রেমের জীবনে কিছু উত্থান-পতন থাকবে, যা কথা বলে মোকাবেলা করা যেতে পারে। ক্যারিয়ার জীবনে অনেক কাজ পাওয়া যায়, যা আপনাকে বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।
তুলা রাশির জাতকদের জন্য বুধের উদয় কী নিয়ে আসবে?
বুধের ট্রানজিট তুলা রাশির লোকদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। বুধের শুভ প্রভাবের কারণে অনেক কাজে সাফল্য অর্জন করা হবে। সমাজে আপনার অবস্থান ও মর্যাদা বাড়বে। আর্থিক বিষয়ে, আপনাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সময়ে, আপনি এই সময়ে অনেক নতুন বিনিয়োগের বিকল্প পেতে পারেন।
কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য বুধের উত্থান কেমন হবে?
বুধের ট্রানজিট কুম্ভের মানুষের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার ইতিবাচকতা জীবনে থাকবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিছু উত্থান-পতন থাকবে। তাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীরাও কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)