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উলটো চালেই বাজিমাত বুধদেবের! ৩ রাশির ভাগ্যে দারুণ চমক, কেরিয়ারে উন্নতি, পদোন্নতি ও বাম্পার অর্থলাভ

জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহের বক্রী হওয়াকে সাধারণত বিভ্রান্তি বা গতি শ্লথ হওয়া হিসেবে দেখা হলেও, বুধদেবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে এটি সুপ্ত সম্ভাবনা ও থমকে থাকা কাজের দুয়ার খুলে দেয়।

Published on: Oct 1, 2026, 09:27:29 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেবকে বুদ্ধি, যুক্তি, বাচনিক দক্ষতা, ব্যবসা, বাণিজ্য, হিসাব-নিকাশ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। নবগ্রহের মধ্যে বুধের গতির পরিবর্তন মানবজীবনের পেশাগত সিদ্ধান্ত ও আর্থিক দিকগুলিতে অত্যন্ত দ্রুত এবং সরাসরি প্রভাব ফেলে। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, বুধদেব তুলা রাশিতে বক্রী (Retrograde) অর্থাৎ উল্টো চালে চলতে শুরু করেছেন।

উলটো চালেই বাজিমাত বুধদেবের! ৩ রাশির ভাগ্যে দারুণ চমক, কেরিয়ারে উন্নতি
উলটো চালেই বাজিমাত বুধদেবের! ৩ রাশির ভাগ্যে দারুণ চমক, কেরিয়ারে উন্নতি

জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহের বক্রী হওয়াকে সাধারণত বিভ্রান্তি বা গতি শ্লথ হওয়া হিসেবে দেখা হলেও, বুধদেবের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে এটি সুপ্ত সম্ভাবনা ও থমকে থাকা কাজের দুয়ার খুলে দেয়। তুলা রাশিতে বুধদেবের এই উল্টো চাল নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম সৌভাগ্য ও আনন্দের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। চাকুরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে বহু প্রতীক্ষিত পদোন্নতি, ব্যবসায়ীদের আটকে থাকা বকেয়া অর্থ উদ্ধার এবং পরিবারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। বিশেষ করে মেষ, কর্কট ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকারা বুধের এই বক্রী গোচরে সবচেয়ে বেশি শুভ ফল পাবেন। তুলা রাশিতে বুধ বক্রী হওয়ায় কোন ৩ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে তুলা রাশিতে বুধ বক্রীর বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে তুলা রাশিতে বুধদেবের বক্রী অবস্থান জাতকের চিন্তাশক্তি ও কৌশলগত পরিকল্পনাকে পুনর্বিন্যাস করতে সাহায্য করে:

  • ব্যবসায়িক পুনরুত্থান ও আর্থিক গতি: বক্রী বুধের প্রভাবে পুরোনো বন্ধ হয়ে থাকা চুক্তি বা ঝুলে থাকা ব্যবসায়িক প্রজেক্ট পুনরায় চালু হয়ে বিপুল মুনাফা এনে দিতে পারে।
  • বাচনিক চাতুর্য ও যোগাযোগে সাফল্য: আইটি, ব্যাংকিং, মিডিয়া, রাজনীতি, ওকালতি, শিক্ষকতা, প্রপার্টি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা চতুর সিদ্ধান্ত এবং বুদ্ধিমত্তার জোড়ে সাফল্য অর্জন করবেন।

২. বুধের বক্রী সঞ্চারে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৩ রাশির

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির সপ্তম ভাব অর্থাৎ যৌথ ব্যবসা, বিবাহ ও পার্টনারশিপ ভাবকে প্রভাবিত করবে বুধের এই বক্রী গতি। কাজের জায়গায় আপনার সুচিন্তিত মতামত ও কর্মদক্ষতা কর্তৃপক্ষের নজরে আসবে। চাকুরিজীবীদের কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির দারুণ যোগ তৈরি হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা পুরোনো কোনো ক্লায়েন্ট বা পার্টনারশিপ থেকে ভালো অর্থ উপার্জন করবেন।

খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির চতুর্থ ভাব অর্থাৎ সুখ, প্রপার্টি ও পারিবারিক ভাব বলীয়ান থাকবে বুধের এই সঞ্চারে। ফলে কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের মানসিক শান্তি ও পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণ বাড়বে। জমি-জমা, বাড়ি বা পছন্দের নতুন যানবাহন কেনার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিতে পারে। ব্যবসায়িক সূত্রে হঠাৎ বড় অঙ্কের অর্থলাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

গ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির একাদশ ভাব অর্থাৎ আয় ও লাভ স্থানে বুধদেব বক্রী হওয়ায় ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়কালটি অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হবে। আয়ের একাধিক নতুন উৎস সুগম হবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বিপুল রিটার্ন মিলতে পারে। চাকুরিজীবীদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি সমাজে মান-সম্মান বাড়বে।

৩. বুধদেবের পূর্ণ কৃপা ও অশুভ প্রভাব কাটাতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

তুলা রাশিতে বুধের বক্রী সঞ্চারের শতভাগ শুভ সুফল পেতে এবং বুধদেবকে বলীয়ান করতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:

  • শ্রী গণেশ সাধনা ও দুর্বা নিবেদন: প্রতি বুধবারে সিদ্ধিদাতা শ্রী গণেশকে ২১টি কাঁচা দুর্বা অর্পণ করুন এবং গণেশ অথর্বশীর্ষ বা 'ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।
  • সবুজ বস্তু দান: বুধবারে দুস্থ বা অসচ্ছল ব্যক্তিদের সবুজ মুগ ডাল, সবুজ শাকসবজি বা সবুজ পোশাক দান করা পরম কল্যাণকর।
  • বুধ বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র জপ করলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে এবং বুদ্ধির স্থিরতা বজায় থাকে।

তুলা রাশিতে বুধদেবের উল্টো চাল বা বক্রী গতি মেষ, কর্কট ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, গাড়ি-বাড়ি লাভ ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও ইতিবাচক চিন্তার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/উলটো চালেই বাজিমাত বুধদেবের! ৩ রাশির ভাগ্যে দারুণ চমক, কেরিয়ারে উন্নতি, পদোন্নতি ও বাম্পার অর্থলাভ

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