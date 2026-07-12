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    Budh Margi: মার্গী বুধ কৃপা করবেন! জুলাইয়ের শেষ থেকে ৫ রাশির সমৃদ্ধির ফোয়ারা আসন্ন

    জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধকে বুদ্ধিমত্তা, বক্তৃতা, ব্যবসা, শিক্ষা এবং যোগাযোগের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বুধ যখন পশ্চাদমুখী হয়, তখন অনেক কাজ বিলম্বিত হতে পারে, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যায় পড়তে পারে। এখন এই পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে।

    Published on: Jul 12, 2026, 15:00:18 IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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    জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ২৪ জুলাই, ২০২৬-এ, বুধ, মিথুন রাশিতে সরাসরি পদক্ষেপ করবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুধের সরাসরি চলাচল অনেক ক্ষেত্রে স্বস্তিদাতা হিসাবে বিবেচিত হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক, বুধের সোজাপথে মার্কোগী অবস্নথা, কোন ৫ টি রাশিচক্রকে শুভ প্রভাব দেবে।

    24 জুলাই, বুধ মিথুন রাশিতে থাকবেন, এই 5 টি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে
    24 জুলাই, বুধ মিথুন রাশিতে থাকবেন, এই 5 টি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে

    মিথুন - বুধ আপনার নিজের রাশিচক্রে থাকবেন। তাই দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন গ্রাহক পেতে পারেন। কথোপকথনের ভিত্তিতে অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন করা যায়। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনাও থাকবে। অর্থ পরিস্থিতিরও উন্নতি হবে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির লোকদের জন্য, বুধ আয় এবং যোগাযোগের দিক থেকে ভাল বলে মনে করা হয়। আপনি কিছু পুরানো কাজের সুবিধা পেতে পারেন। যারা চাকরি করছেন তারা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায়ও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উন্নত হতে পারে। অর্থের দিক থেকেও এই সময়টি আপনার পক্ষে ভাল বলা যেতে পারে।

    কন্যা রাশি - কন্যা রাশির প্রভু হলেন বুধ। এমন পরিস্থিতিতে, এই রাশিচক্রের উপর বুধের সরাসরি চলাচলের প্রভাবও ভাল বলে মনে করা হয়। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। যারা ইন্টারভিউ বা নতুন চাকরির জন্য চেষ্টা করছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। এই সময়ে করা বিনিয়োগ আপনাকে ভবিষ্যতে শুভ ফলাফল দেবে।

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতকদের ভাগ্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি পড়াশোনা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং বিদেশ সম্পর্কিত কাজে ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন। ভ্রমণ পরিকল্পনা সফল হতে পারে। স্থগিত কাজ পুনরায় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনি এই সময়ে একটি নতুন কাজও শুরু করতে পারেন।

    বৃশ্চিক রাশি - বুধ গ্রহের উত্তরণের কারণে, আর্থিক বিষয়ে স্বস্তির লক্ষণ দেখা যায়। টাকা ফেরত দেওয়া যেতে পারে। পার্টনারশিপে চলমান কাজের উন্নতি হবে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কও আগের চেয়ে ভালো হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Budh Margi: মার্গী বুধ কৃপা করবেন! জুলাইয়ের শেষ থেকে ৫ রাশির সমৃদ্ধির ফোয়ারা আসন্ন

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