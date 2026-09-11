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এবার যমরাজের কৃপা! বুধের সঙ্গে মিলে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবেন ৩ রাশির, পকেট ভরবে টাকায়

কন্যা রাশিতে বুধ এবং মকর রাশিতে বক্রী যমের ১২০ ডিগ্রি কোণভিত্তিক দৃষ্টির ফলে গঠিত নবপঞ্চম রাজযোগ নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম সুখবর ও প্রগতির সুযোগ এনে দেবে।

Published on: Sep 11, 2026, 11:08:39 IST
By Suman Roy
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বৈদিক ও আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহমণ্ডলীর নির্দিষ্ট কোণ বা দূরত্বে অবস্থান মানবজীবনের ওপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে। যখন দুটি প্রভাবশালী গ্রহ একে অপরের থেকে ১২০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে, তখন জ্যোতিষশাস্ত্রে গঠিত হয় পরম শুভ ‘নবপঞ্চম রাজযোগ’ (Navpancham Rajyog)। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বুদ্ধি, যুক্তি ও বাণিজ্যের কারক গ্রহ বুধদেব এবং পরিবর্তন ও গভীর রূপান্তরের কারক গ্রহ যম অর্থাৎ প্লুটো (Pluto)-র মধ্যে ১২০ ডিগ্রির এক চমৎকার মহাসংযোগ ঘটতে চলেছে।

এবার যমরাজের কৃপা! বুধের সঙ্গে মিলে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবেন ৩ রাশির
এবার যমরাজের কৃপা! বুধের সঙ্গে মিলে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবেন ৩ রাশির

কন্যা রাশিতে বুধ এবং মকর রাশিতে বক্রী যমের এই ১২০ ডিগ্রি কোণভিত্তিক দৃষ্টির ফলে গঠিত নবপঞ্চম রাজযোগ নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে চরম সুখবর ও প্রগতির সুযোগ এনে দেবে। বিশেষ করে মেষ, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়কালটি অপ্রত্যাশিত ধনলাভ, কেরিয়ারে বহুল প্রতীক্ষিত পদোন্নতি, ব্যবসায় লাভজনক চুক্তি এবং মানসিক কাঠিন্য দূর হওয়ার এক দারুণ সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করছে। ১২ সেপ্টেম্বরের এই বিশেষ নবপঞ্চম যোগে কোন ৩ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ-যমের 'নবপঞ্চম রাজযোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধদেব হলেন প্রখর মেধা, ব্যবসায়িক চাতুর্য ও যোগাযোগের প্রতীক; অন্যদিকে প্লুটো বা যম গ্রহ হলেন আকস্মিক ইতিবাচক পরিবর্তন, গোপন সম্পদ ও মানসিক রূপান্তরের কারক। এই দুই গ্রহের ১২০ ডিগ্রি সংযোগে গঠিত রাজযোগের প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

  • সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও ইনটুইশন বৃদ্ধি: এই যোগের ফলে জাতকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলে শেয়ার বাজার, গবেষণা, আইটি, অর্থনীতি ও জটিল ব্যবসায়িক চুক্তিতে নিখুঁত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।
  • আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি ও বাধা অপসারণ: দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আইনি বা প্রপার্টি সংক্রান্ত ঝামেলা মুহূর্তের মধ্যে মিটে যায় এবং সুপ্ত বা আটকে থাকা আয়ের উৎসগুলো খুলে যায়।

নবপঞ্চম রাজযোগে যে ৩ রাশির শুরু হবে গোল্ডেন টাইম

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির ষষ্ঠ ও দশম ভাব বা কর্মভাবকে প্রভাবিত করবে এই রাজযোগ। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের চাল ব্যর্থ করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন। উর্ধ্বতন আধিকারিকদের সুদৃঢ় সমর্থনে কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির জোরালো যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ থেকে বড় অঙ্কের অর্থলাভ করবেন।

খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই রাজযোগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ভাগ্যবৃদ্ধি নিয়ে আসবে। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ বা শেয়ার বাজার থেকে আশাতিরিক্ত লাভ পাওয়ার দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনো বিবাদ মিটে গিয়ে মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। চাকুরিতে নতুন কোনো লাভজনক দায়িত্ব বা সুযোগ আসতে পারে।

গ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বুধ ও যমের এই ১২০ ডিগ্রি সংযোগ কেরিয়ার ও আয়ের ক্ষেত্রে বরদানস্বরূপ। আয়ের একাধিক নতুন পথ খুলে যাবে, যা আপনার জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। আইটি, মিডিয়া, ওকালতি বা স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত প্রার্থীরা বিশেষ সাফল্য পাবেন। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।

নবপঞ্চম রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

এই বিশেষ রাজযোগের পূর্ণ সুফল লাভ করতে এবং গ্রহদ্বয়ের শুভ শক্তি বৃদ্ধি করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শ্রী গণেশের পুজো: প্রতি বুধবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা নিবেদন করুন এবং 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।
  • অশ্বত্থ গাছে জল অর্পণ: প্রতিদিন সকালে অশ্বত্থ গাছে জল অর্পণ করলে গ্রহজনিত যাবতীয় অশুভ প্রভাব দূর হয়।
  • দুঃস্থদের দান-ধ্যান: অসচ্ছল মানুষদের সবুজ শাকসবজি, অন্ন বা বস্ত্র দান করলে বুধ ও যমের শুভ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা বুধ ও যমের এই ‘নবপঞ্চম রাজযোগ’ মেষ, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

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