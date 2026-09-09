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Budhaditya Raj Yog:কৌশিকী অমাবস্যা ২০২৬র পরই বুধাদিত্য যোগ! কবে? বহু রাশি লাকি

বুদ্ধাদিত্য রাজ যোগ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ সূর্য কন্যা রাশিতে প্রবেশের মাধ্যমে গঠিত হবে, যেখানে বুধ ইতিমধ্যে উপস্থিত থাকবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশ্বাস অনুসারে, এই যোগ, যা ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়, ক্যারিয়ার, চাকরি, ব্যবসা এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে শুভ ফলাফল দিতে পারে।

Published on: Sep 9, 2026, 17:01:04 IST
By Sritama Mitra
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সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রহগুলির গতিবিধিতে একটি বড় পরিবর্তন আসবে। ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ, সূর্য কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবে।তৈরি হবে বুধাদিত্য যোগ।

কৌশিকী অমাবস্যা ২০২৬র পরই বুধাদিত্য যোগ! কবে? বহু রাশি লাকি
কৌশিকী অমাবস্যা ২০২৬র পরই বুধাদিত্য যোগ! কবে? বহু রাশি লাকি

এই যোগ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং নেতৃত্বের গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্যদিকে বুধকে বুদ্ধিমত্তা, আলোচনা, ব্যবসা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার সাথে যুক্ত। এদিকে, এই যোগ, কৌশিকী অমাবস্যা পার হতেই হবে। কৌশিকী অমাবস্যা পড়ছে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ১১ মিনিটে এবং শেষ হবে ১১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে। এদিকে, সেই অমাবস্যা তিথি শেষের পর ১৭ সেপ্টেম্বর রয়েছে বুধাদিত্য যোগ। লাকি কারা, দেখে নিন।

কন্যা

এই রাশি কন্যা রাশিতে সূর্য এবং বুধের এই সংমিশ্রণ তৈরি হতে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে, এই সময়টি ক্যারিয়ারের দিক থেকে এই রাশির লোকদের জন্য ভাল হতে পারে। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন এবং কাজের প্রশংসাও করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা কাজটি দ্রুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ পেতে পারেন। কোনও নতুন কাজ বা প্রকল্প থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আয় বাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রেও আপনি সাফল্য পেতে পারেন।

সিংহ

বুধাদিত্য যোগ সিংহ রাশির লোকদের জন্য আত্মবিশ্বাস বর্ধক হতে পারে। কাজের সময় আপনার বক্তব্য গুরুত্ব পেতে পারে। চাকরিতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে একটি বড় দায়িত্ব খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যারা ব্যবসা করছেন তাদের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করা এবং এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উপকারী হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়েও পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হওয়ার লক্ষণ রয়েছে।

বৃশ্চিক

এই রাশির লোকদের জন্য, এই যোগব্যায়াম ক্যারিয়ার এবং অর্থের দিক থেকে স্বস্তি আনতে পারে। কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আপনার পক্ষে উপকারী হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। পুরানো অর্থ প্রদান বা পুরানো বিনিয়োগ থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে, এই সময়ে, কোনও বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া ভাল।

কুম্ভ

এই রাশি বুধ যোগ কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য আর্থিকভাবে ভাল সময় আনতে পারে। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার বা উপার্জন বাড়ানোর একটি নতুন সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে নতুন চুক্তি বা নতুন পরিচিতি থেকে উপকৃত হতে পারেন। এই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। আপনি যদি তাড়াহুড়ো এড়িয়ে যান এবং সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যান তবে এটি আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারে।

যোগ কতক্ষণ স্থায়ী হবে?

জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ, সূর্য কন্যা রাশিতে প্রবেশ করার পরে, সূর্য এবং বুধের সংমিশ্রণ তৈরি হবে। বুদ্ধাদিত্য রাজ যোগের প্রভাব ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হবে বলে জানা গেছে। অর্থাৎ, এই যোগব্যায়াম প্রায় ১০ দিন থাকবে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Budhaditya Raj Yog:কৌশিকী অমাবস্যা ২০২৬র পরই বুধাদিত্য যোগ! কবে? বহু রাশি লাকি

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