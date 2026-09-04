Budhaditya Raj yog: বুধাদিত্য রাজযোগে ৪ রাশির ভাগ্য খুলতে চলেছে! লাকির লিস্টে কারা দেখে নিন
বুধ ট্রানজিটের পরে, ১৭ টি থেকে বুধাদিত্য রাজ যোগ গঠিত হচ্ছে। এটি অনেক রাশির জন্য ভাল যোগ তৈরি করছে। এই যোগের কারণে কোন রাশিচক্র ভাগ্যবান হবে তা এখানে পড়ুন।
৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬এ বুধ, কন্যা রাশিতে যাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে, যখন ১৭ সেপ্টেম্বর কন্যা রাশিতে সূর্য আসবেন, তখন এই দুজনের আগমনের সাথে বুধাদিত্য রাজ যোগ গঠিত হচ্ছে।
বুধাদিত্য রাজ যোগে, এই দুটির সংমিশ্রণ একই সাথে ঘটে। যদি আপনার কোষ্ঠীতে এই দুটি গ্রহ একত্রে অবস্থান করে কিন্তু প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ না হয়, তবে আপনি এই যোগ থেকে কোনও সুফল পাবেন না। অর্থাৎ, শর্তগুলো পূর্ণ হলেই কেবল এই যোগ-এর সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু যদি বুধ অস্তমিত থাকে তবে বুধাদিত্য রাজ যোগ গঠিত হয় না। তৃতীয় শর্তটি হ'ল তাদের ডিগ্রি এবং শক্তি দেখতে হবে, এটি দুর্বল হওয়া উচিত নয়। এমনকি এটি দুর্বল হলেও বধাদিত্য রাজযোগ হয়ে ওঠে না। এমন পরিস্থিতিতে, তারা উভয়ই একসাথে থাকবে, তবে কোনও শক্তি দৃশ্যমান হবে না। এছাড়াও জ্যোতিষমতে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। আসন্ন বুধাদিত্য যোগ কাদের জন্য সুখের হবে, দেখে নিন।
মেষ
মেষ রাশির লোকদের জন্য যোগ শুভ হবে। আয় এতটাই বেশি হবে যে আপনাকে কারও সামনে হাত প্রসারিত করতে হবে না। এর সাথে, আরও অনেক সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস থাকবে এবং আপনি এগিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। আর্থিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে।
কন্যা
এই ট্রানজিট এবং যোগ, অর্থের দিক থেকে সুবিধা বয়ে আনছে। চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ভাল সুযোগ রয়েছে। আপনি অফিসে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। জিনিসগুলি আপনার পক্ষে আরও ভাল হতে পারে। সমাজে আপনার জন্য সম্মানের অবস্থান থাকবে। আপনাকে কিছু সম্মানের জন্য নির্বাচিত করা যেতে পারে। সমাজের জন্য ভাল করার চেষ্টা করুন।
তুলা
ব্যবসা ভালভাবে চলবে এবং আপনি বক্তৃতা থেকেও সুবিধা পাবেন। বুধাদিত্য রাজ যোগ আপনাকে সম্পত্তি বা গাড়ি কেনার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বেশি হবে, তাই আপনি আপনার ক্যারিয়ারেও উজ্জ্বল হবেন। বিবাহের বাধাগুলি শান্ত হবে। আপনি আর্থিকভাবে উন্নতি করবেন। এই সময়ে আপনার জন্য ভাল যোগব্যায়াম উপলব্ধ।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। ডিসক্লেমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More