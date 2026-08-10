সিংহে রাজযোগ গঠন করতে চলেছে বুধ ও সূর্য! বুদ্ধাদিত্য রাজযোগে ভাগ্য খুলবে ৫ রাশির, মিলবে বিপুল ধনসম্পদ
সিংহ রাশিতে সূর্য ও বুধের এই বুদ্ধাদিত্য রাজযোগ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে নতুন আশা, ক্যারিয়ারে বিশাল উন্নতি এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের পথ প্রশস্ত করবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহের রাশি পরিবর্তন ও একাধিক গ্রহের সংযোগের (Yuti) একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গ্রহের রাজা 'সূর্য' এবং বুদ্ধি ও বুধিয়ত্তার কারক গ্রহ 'বুধ' যখন কোনো রাশিতে একসাথে অবস্থান করে, তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্যতম শুভ ও শক্তিশালী রাজযোগ—‘বুদ্ধাদিত্য রাজযোগ’ (Budhaditya Rajyog) গঠিত হয়। স্বরাশি সিংহে সূর্য এবং বুধের এই মিলনের ফলে গঠিত বুদ্ধাদিত্য রাজযোগ মানবজাতির জীবনে এবং বিশেষ কিছু রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ সময় নিয়ে আসে।
সিংহ রাশিতে সূর্য ও বুধের এই বুদ্ধাদিত্য রাজযোগ ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে নতুন আশা, ক্যারিয়ারে বিশাল উন্নতি এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের পথ প্রশস্ত করবে। কোন কোন ৫টি রাশির ওপর এই রাজযোগের শুভ কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হতে চলেছে, জেনে নিন।
১. বুদ্ধাদিত্য রাজযোগে বাম্পার সুবিধা পাবে যে ৫টি রাশি
ক) সিংহ রাশি (Leo):
সিংহ রাশি হলো সূর্যের নিজস্ব রাশি, তাই এই রাশিতেই তৈরি হওয়া বুদ্ধাদিত্য রাজযোগ সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সবচেয়ে বেশি লাভজনক প্রমাণিত হবে।
- ক্যারিয়ার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা: আপনার আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। অফিসে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ আসতে পারে। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠা একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাবে।
- অর্থনৈতিক লাভ: নতুন ব্যবসা শুরু করা বা অমীমাংসিত আইনি বিষয় মিটে গিয়ে বড় অর্থ প্রাপ্তির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।
খ) মেষ রাশি (Aries):
মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সিংহ রাশির এই রাজযোগ পঞ্চমে বা বুদ্ধি, শিক্ষা ও আকস্মিক ধনের ঘরে গঠিত হচ্ছে।
- উন্নতি ও শিক্ষা: শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য পাবেন। যাঁরা বিনিয়োগ করার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য সময়টি দারুণ। শেয়ার বাজার বা লটারি থেকে ভালো মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা থাকবে।
- পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন: প্রেম জীবনে নতুন মোড় আসবে এবং সন্তানের পক্ষ থেকে কোনো বড় আনন্দের খবর পেতে পারেন।
গ) তুলা রাশি (Libra):
তুলা রাশির একাদশ ভাব অর্থাৎ আয় ও লাভের ঘরে সূর্য ও বুধ মিলে রাজযোগ তৈরি করবে।
- আর্থিক উন্নতি ও লাভ: এই সময়ের মধ্যে আপনার আয়ের একাধিক নতুন পথ খুলে যাবে। পুরনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করা অর্থ থেকে মোটা অঙ্কের লাভ হবে। চাকরিজীবীদের আয়ের নতুন কোনো উৎস তৈরি হবে, যা আর্থিক দিককে মজবুত করবে।
- সম্পর্ক: বন্ধুদের ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সবকাজে পূর্ণ সহযোগিতা মিলবে।
ঘ) ধনুষ রাশি (Sagittarius):
ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই বুদ্ধাদিত্য রাজযোগ নবম অর্থাৎ ভাগ্য ভাবকে জাগ্রত করবে।
- ভাগ্য বৃদ্ধি ও বিদেশ যাত্রা: ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন সব কাজে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ দ্রুত শেষ হতে শুরু করবে। কর্মসূত্রে বিদেশ যাত্রা বা দূরপাল্লার ভ্রমণ হতে পারে, যা ভবিষ্যতে বিরাট আর্থিক লাভ এনে দেবে।
- আধ্যাত্মিকতা: ধর্মীয় কাজে মন ঝোঁকার কারণে মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।
ঙ) মিথুন রাশি (Gemini):
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য বুদ্ধাদিত্য রাজযোগ তৃতীয় ভাব অর্থাৎ পরাক্রম ও যোগাযোগ স্থানে গঠিত হচ্ছে।
- যোগাযোগ ও সাফল্য: আপনার যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skills) ও সাহসের কারণে ব্যবসায় নতুন চুক্তি পেতে পারেন। মিডিয়ার কাজ, লেখালেখি বা মার্কেটিংয়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পাবেন।
- সম্পর্ক: ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং যৌথ উদ্যোগে বড় কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।
২. রাজযোগের শুভ ফল বহু গুণ বাড়াতে সহজ প্রতিকার
- সূর্যদেবের উপাসনা: প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়কালে উদীয়মান সূর্যকে তামার পাত্রে সামান্য চাল ও লাল ফুল দিয়ে জল অর্পণ করুন এবং 'ওঁ সূর্যায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।
- গণেশ পূজা ও বুধ প্রতিকার: প্রতি বুধবারে ভগবান গণেশকে দূর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং সবুজ মুগ ডাল বা সবুজ পোশাক দরিদ্রদের দান করুন।
সিংহ রাশিতে সূর্য ও বুধের এই মহাজাগতিক মিলন এবং বুদ্ধাদিত্য রাজযোগ সংশ্লিষ্ট ৫টি রাশির জন্য জীবনের সেরা সুযোগ নিয়ে আসছে। সময়মতো সঠিক সুযোগের ব্যবহার করলে অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনের সমস্ত বাধা কেটে সাফল্য অর্জিত হবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More