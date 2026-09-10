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আসছে শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগ! কপাল খুলবে ৪ রাশির, মিলবে পদোন্নতি ও বাম্পার ধনলাভ

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবেন, যেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছেন গ্রহমণ্ডলীর যুবরাজ বুধদেব।

Published on: Sep 10, 2026, 13:33:40 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যদেব ও বুধদেবের যুতি বা সহাবস্থানকে অত্যন্ত মহাশুভ বলে বিবেচনা করা হয়। সূর্য হলেন আত্মা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব ও রাজকীয় সাফল্যের প্রতীক; অন্যদিকে বুধদেব হলেন বুদ্ধি, ব্যবসা, যুক্তি ও বাচনিক দক্ষতার কারক। যখন এই দুই প্রধান গ্রহ কোনো নির্দিষ্ট রাশিতে একত্রে মিলিত হয়, তখন মহাকাশে জন্ম নেয় পরম প্রজ্ঞাদায়ক ও সমৃদ্ধি প্রদানকারী ‘বুধাদিত্য রাজযোগ’ (Budhaditya Rajyog)।

আসছে শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগ! কপাল খুলবে ৪ রাশির
আসছে শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগ! কপাল খুলবে ৪ রাশির

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব কন্যা রাশিতে প্রবেশ করবেন, যেখানে আগে থেকেই অবস্থান করছেন গ্রহমণ্ডলীর যুবরাজ বুধদেব। কন্যা রাশিতে এই দুই গ্রহের বিরল মিলনের ফলে গঠিত বুধাদিত্য রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ, ফলদায়ক এবং শুভ পরিবর্তনকারী প্রমাণিত হতে চলেছে। এই সময়কালে কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, থমকে থাকা কাজের সমাধান, ব্যবসায় রেকর্ড সাফল্য এবং আকস্মিক বিপুল অর্থলাভের পথ প্রশস্ত হবে। ১৭ সেপ্টেম্বরের এই বিশেষ বুধাদিত্য রাজযোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধাদিত্য রাজযোগের বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধাদিত্য রাজযোগকে জ্ঞান, মান-সম্মান এবং প্রশাসনিক প্রগতির চাবিকাঠি মানা হয়:

  • মেধা ও নেতৃত্বের অনন্য মিলন: সূর্যের তেজ ও বুধের প্রখর বুদ্ধি একত্র হওয়ায় জাতকের চিন্তা ভাবনা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় এবং কঠিন ব্যবসায়িক বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে ওঠে।
  • শেয়ার বাজার, আইটি ও সরকারি খাতে জোরালো উন্নতি: সরকারি চাকরি, ব্যাংক, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসা, ওকালতি এবং প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই শুভ রাজযোগের প্রভাবে বাম্পার উন্নতি অর্জন করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে বুধাদিত্য রাজযোগে যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের চতুর্থ ভাব বা সুখভাবে এই রাজযোগ তৈরি হবে। এর ফলে পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা নতুন বাড়ি-গাড়ি কেনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রশংসা ও পদোন্নতির ইঙ্গিত পাবেন।

খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির ধনভাব বা দ্বিতীয় ভাবে বুধাদিত্য রাজযোগের গঠন সিংহ রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা এক ধাক্কায় বহুগুণ শক্তিশালী করে তুলবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বা বকেয়া টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে ফেরত পাবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে বড় অঙ্কের মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাবেই বুধাদিত্য রাজযোগ গঠিত হতে চলেছে। নিজের রাশিতে এই রাজযোগের ফলে কন্যা রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বে বিশেষ আকর্ষণী শক্তি দেখা যাবে। সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসার ঝুলিতে নতুন বড় চুক্তি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির দশম ভাব বা কর্মভাবে এই রাজযোগের প্রভাবে কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হবে। বেকার যুবকরা নতুন চাকরি পেতে পারেন এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা প্রমাণিত হবে। আয়ের একাধিক নতুন পথ খুলে যাবে, যা জমা অর্থের পরিমাণ নিশ্চিতভাবে বাড়িয়ে দেবে।

বুধাদিত্য রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

এই অলৌকিক রাজযোগের পূর্ণ আশীর্বাদ লাভ করতে এবং সূর্য-বুধ গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দান: প্রতিদিন সকালে তামার পাত্রে জল ও লাল চন্দন মিশিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিন।
  • শ্রী গণেশের আরাধনা: প্রতি বুধবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা ঘাস নিবেদন করুন এবং 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' মন্ত্র জপ করুন।
  • পিতা ও গুরুজনদের সম্মান: প্রতিদিন সকালে পিতা ও গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণ করলে সূর্যদেব পরম প্রসন্ন হন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ কন্য রাশিতে গঠিত বুধাদিত্য রাজযোগ মিথুন, সিংহ, কন্যা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/আসছে শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগ! কপাল খুলবে ৪ রাশির, মিলবে পদোন্নতি ও বাম্পার ধনলাভ

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