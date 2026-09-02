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সূর্য-বুধের মহামিলনে গঠিত হচ্ছে শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগ! ৪ রাশির সুসময় আসছে ১৭ সেপ্টেম্বর

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব তাঁর নিজের রাশি সিংহ থেকে বেরিয়ে বুধের স্বক্ষেত্র ও উচ্চ রাশি কন্যায় (Virgo) প্রবেশ করবেন। সেখানে আগে থেকেই বুধদেব স্বরাশি কন্যায় অবস্থান করবেন।

Published on: Sep 2, 2026, 09:56:39 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে আত্মাস্বরূপ ও গ্রহরাজ সূর্যদেবের সাথে বুদ্ধির কারক গ্রহ বুধদেবের সহাবস্থান বা শুভ সংযোগকে অত্যন্ত অলৌকিক ও শুভ বলে মনে করা হয়। এই দুই পরম মিত্র গ্রহ যখন একই রাশিতে একসাথে বিচরণ করেন, তখন মহাকাশে পরম শক্তিশালী ও ধনবর্ষী ‘বুধাদিত্য রাজযোগ’ (Budhaditya Rajyog) গঠিত হয়।

সূর্য-বুধের মহামিলনে গঠিত হচ্ছে শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগ! ৪ রাশির সুসময় আসছে
সূর্য-বুধের মহামিলনে গঠিত হচ্ছে শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগ! ৪ রাশির সুসময় আসছে

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সূর্যদেব তাঁর নিজের রাশি সিংহ থেকে বেরিয়ে বুধের স্বক্ষেত্র ও উচ্চ রাশি কন্যায় (Virgo) প্রবেশ করবেন। সেখানে আগে থেকেই বুধদেব স্বরাশি কন্যায় অবস্থান করবেন। ফলে ১৭ সেপ্টেম্বর কন্যায় সূর্য ও বুধের মিলন ঘটার সাথে সাথেই গঠিত হবে অত্যন্ত বলশালী বুধাদিত্য রাজযোগ। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, স্বরাশি ও উচ্চ রাশি কন্যায় এই যোগের নির্মাণ জাতকদের রাজকীয় সাফল্য, প্রশাসনিক ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং বিপুল আর্থিক সমৃদ্ধি প্রদান করে। ১৭ সেপ্টেম্বর বুধাদিত্য রাজযোগের প্রভাবে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।

১. স্বরাশি কন্যায় বুধাদিত্য রাজযোগের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্যের তেজ ও নেতৃত্বের সাথে বুধের বুদ্ধিমত্তার মেলবন্ধনকে পরম শুভ মানা হয়:

  • নেতৃত্ব ও বাচনিক প্রভাব: বুধাদিত্য রাজযোগের প্রভাবে মানুষের কথা বলার শৈলী, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
  • করপোরেট, সরকারি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্য: ব্যাঙ্কিং, শেয়ার বাজার, আইটি, বিচার বিভাগ, রাজনীতি, মিডিয়া, টেক্সটাইল এবং যেকোনো স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই শুভ যোগে বাম্পার মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হন।

২. ১৭ সেপ্টেম্বরের পর বুধাদিত্য রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির

ক) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির প্রথম ভাব অর্থাৎ লগ্ন রাশিতেই এই রাজযোগ গঠিত হচ্ছে। ফলে কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বে এক নতুন তেজ ও আকর্ষণ ফুটে উঠবে। অফিসে বসেরা আপনার কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং বহুল প্রতীক্ষিত পদোন্নতি (Promotion) বা ইনসেনটিভ মিলতে পারে। নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি সই করার জন্য এটি সেরা সময়।

খ) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সূর্য ও বুধের এই মেলবন্ধন পঞ্চমে অর্থাৎ বুদ্ধি, বিদ্যা ও সন্তানের ঘরে ঘটবে। উচ্চশিক্ষা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা বড় সুসংবাদ পাবেন। শেয়ার বাজার বা শুভ বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক অর্থলাভের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

গ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের চতুর্থ ভাব অর্থাৎ সুখ ও সম্পত্তি স্থানে বুধাদিত্য রাজযোগ নির্মিত হবে। জমি-জমা, ফ্ল্যাট বা নতুন গাড়ি কেনার ইচ্ছা থাকলে তা বাস্তবায়িত হবে। পারিবারিক সম্পর্ক সুমধুর হবে এবং সমাজে আপনার মান-সম্মান ও পদের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের একাদশ ভাব অর্থাৎ লাভ ও আয়ের ঘরে এই শক্তিশালী রাজযোগ তৈরি হতে চলেছে। ১৭ সেপ্টেম্বরের পর আপনার আয়ের একাধিক নতুন পথ খুলে যাবে। আটকে থাকা পুরনো বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার যোগ রয়েছে, যা আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চোখে পড়ার মতো বাড়িয়ে দেবে।

৩. সূর্য ও বুধ দেবের পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই শক্তিশালী রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল পেতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মানতে পারেন:

  • সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন: প্রতিদিন সকালে স্নানের পর তামার পাত্রে জল, সামান্য লাল চন্দন ও কচি দুর্বা নিয়ে উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য অর্পণ করুন।
  • শ্রী গণেশের পূজা: প্রতি বুধবারে ভগবান শ্রী গণেশকে কচি দুর্বা নিবেদন করুন এবং ‘ওঁ বুং বুধায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করুন।
  • দান-ধ্যান: রবিবারে গুড় বা গম এবং বুধবারে সবুজ মুগ ডাল দুঃস্থদের দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা এই 'বুধাদিত্য রাজযোগ' কন্যা, বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসছে। সঠিক পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার সাথে কাজ করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী উন্নতি সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/সূর্য-বুধের মহামিলনে গঠিত হচ্ছে শক্তিশালী বুধাদিত্য রাজযোগ! ৪ রাশির সুসময় আসছে ১৭ সেপ্টেম্বর

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