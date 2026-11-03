Budhaditya Yog 2026: দীপাবলি ২০২৬ এ বুধাদিত্য যোগে প্রাপ্তিযোগের ফোয়ারা একাধিক রাশির! লাকির লিস্টে কারা?

Budhaditya Yog 2026: দীপাবলি ২০২৬ এ বুধাদিত্য যোগে প্রাপ্তিযোগের ফোয়ারা একাধিক রাশির! লাকির লিস্টে কারা?
৪ নভেম্বর তুলা রাশিতে সূর্য, বুধের যুতি। তাতেই তৈরি হবে বুধাদিত্য যোগ। সুখের আলোয় ভাসবে বহু রাশি।
দীপাবলির উৎসব এই বছর ৮ নভেম্বর, ২০২৬, রবিবার উদযাপিত হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, সূর্য এবং বুধ উভয়ই এই দিনে তুলা রাশিতে থাকবেন। এই দুটি গ্রহের সংমিশ্রণ বুধাদিত্য যোগ তৈরি করবে। আর তাতেই দীপাবলিতে বহু রাশির ভাগ্যে আসবে চমক।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যকে আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, প্রতিপত্তি এবং পিতার উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। একই সময়ে, বুধ বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি, যোগাযোগ, লেখালেখি এবং ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত গ্রহ। যখন সূর্য এবং বুধ একই রাশিতে বসে থাকেন, তখন তাদের সংমিশ্রণ বুধাদিত্য যোগ গঠন করে। এবার দীপাবলিতে উভয় গ্রহই তুলা রাশিতে থাকবে। এরফলে লাকি কারা, দেখে নিন।
মেষ: চাকরি এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে উপকারিতা বুদ্ধাদিত্য যোগ মেষ রাশির লোকদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে স্বস্তি হতে পারে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পেতে পারেন। এটি দীর্ঘদিন ধরে আসছে এমন কোনও কাজের বাধা দূর করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের সাথে কথোপকথনে আপনার বক্তব্য গুরুত্ব পেতে পারে। রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও কিছু ইতিবাচক খবর পাওয়া যেতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য নতুন পথ খুলতে পারে। বিবাহযোগ্য স্থানীয়দের জন্য পরিবারের সম্মতিতে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ রয়েছে।
ধনু: ধনু রাশির জন্য বুধাদিত্য যোগ ক্যারিয়ার এবং আর্থিক বিষয়ে অনুকূল ফলাফল দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। চাকরিতে পদ সম্পর্কিত নতুন দায়িত্ব বা সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা তাদের পরিকল্পনা থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনও পুরানো বিনিয়োগ বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ থেকে উপকৃত হতে পারেন। সমাজে সম্মান বাড়বে এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবারের মধ্যে গুরুত্ব পাবে। বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করা ব্যক্তিরাও এই দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।
মীন: সম্পর্কের মাধুর্য এবং কর্মক্ষেত্রে সাফল্য মীন রাশির অধিবাসীদের জন্য, এই যোগব্যায়াম পারিবারিক এবং পেশাগত জীবনে ভাল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। আপনি চাকরিতে সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন এবং আটকে থাকা কাজ শেষ করার আশা থাকবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন পরিকল্পনায় কাজ করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার কথোপকথন এবং বোঝাপড়া পুরানো বিরোধ সমাধানে সহায়তা করতে পারে। বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক সম্প্রীতি আরও ভাল হবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। আপনি একটি নতুন লক্ষ্যের দিকে গুরুতর প্রচেষ্টাও শুরু করতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর, এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More