Byatipata Yog 2026: আজ পদ্মিনী একাদশী ২০২৬-এ ব্যতিপত যোগ! এই ৩ রাশিতে কোন প্রভাব?
পদ্মিনী একাদশীতে ব্যাতিপত যোগ গঠিত হচ্ছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, ব্যাতিপাত যোগকে অশুভ যোগগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা কিছু রাশিচক্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
আজ, ২৭ মে, ২০২৬, বুধবার, পদ্মিনী একাদশী, ব্যতিপতি যোগের কাকতালীয় ঘটনা ঘটছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, ব্যাতিপাত যোগকে ধ্বংসাত্মক কর্মের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে এই সময়ে করা কাজ সাফল্য না পাওয়ার সমান। এই যোগের প্রভাব মানসিক চাপ, বিভ্রান্তি, কাজে বাধা, দুর্ঘটনা এবং বিবাদের সম্ভাবনা বাড়ায়।
দৃক পঞ্চাং অনুসারে, এই যোগ ২৭ মে ভোর ০৩.১১ টায় গঠিত হবে এবং ২৮ মে ভোর ০৩.২৫ মিনিট পর্যন্ত কার্যকর হবে। জ্যোতিষীরা বিশ্বাস করেন যে ব্যাতিপাত যোগ মানব জীবনকে প্রভাবিত করে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, পদ্মিনী একাদশীতে গঠিত ব্যাতিপাত যোগ কিছু রাশিচক্রের অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতে পারে। ব্যাতিপাত যোগ থেকে কোন রাশিগুলিতে অশুভ ফলাফল পেতে পারে তা জেনে নিন।
ব্যাতিপাত যোগ এই ৩ টি রাশির উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে-
বৃষ রাশি- এই সময়ে সূর্য বৃষ রাশিতে থাকেন এবং চন্দ্র দেবতা তাঁর ঠিক সামনে বসে আছেন। সূর্য এবং চন্দ্রের এই অবস্থান আপনার জন্য আর্থিক অসুবিধা নিয়ে আসতে পারে। এই সময়ে, হঠাৎ ব্যয় সামনে আসতে পারে এবং আর্থিক বাজেট নড়বড়ে হতে পারে। এই সময়ে, অর্থ সম্পর্কিত বিষয় এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনার খুব সতর্ক হওয়া উচিত। অর্থ সম্পর্কিত কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না এবং কোনও নতুন বিনিয়োগও এড়ানো উচিত।
সিংহ - সিংহ রাশির জন্য ক্যারিয়ারের দিক থেকে এই সময়টি কিছুটা কঠিন হতে পারে। এই সময়ে আপনার সুনাম প্রভাবিত হতে পারে। প্রতিপক্ষ কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে। এই সময়ে সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তর্ক এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনাকে কর্মক্ষেত্রে বাধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। অফিসের রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং কোনও নতুন কাজ শুরু করা এড়িয়ে চলুন।
কন্যা রাশি- ২৭ শে মে, চাঁদ কন্যা রাশিতে ভ্রমণ করছে, যার কারণে আপনার বক্তৃতায় ব্যাতিপাত যোগের প্রভাব দেখা যায়। এই দিন, আপনার মন হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আপনার কাছের কারও খারাপ কথার কারণে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। অতএব, এই সময়ে আপনার শব্দগুলি খুব সাবধানে নির্বাচন করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More