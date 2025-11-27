Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৭ নভেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 27, 2025 8:03 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    যদিও আপনার স্বাস্থ্য ইতিবাচক, তবে আজ একটি সুষম ডায়েট বিবেচনা করুন। আজ সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস দৃঢ় রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্বগুলি আপনাকে আপনার ক্ষমতা প্রমাণ করার সুযোগ দেয়। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল অবস্থায় রয়েছে তা নিশ্চিত করার সময় অধ্যবসায়ের সাথে অর্থায়ন পরিচালনা করুন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল
    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট প্রেমের রাশিফল আজ প্রেমের সম্পর্ককে ফলপ্রসূ রাখুন। আপনাদের দুজনকেই আরও যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনার সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিষয়গুলিতে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কিছু প্রেমের ক্ষেত্রে পিতামাতার হস্তক্ষেপ দেখা যাবে। ছোটখাটো মতপার্থক্য নিষ্পত্তি করতেও আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তর্কে জড়াবেন না এবং প্রেমিকের ব্যক্তিগত স্থানে অনুপ্রবেশ করা এড়িয়ে চলুন। অবিবাহিত মহিলারা আজ বিশেষ কারও সাথে দেখা করতে পারেন। অফিস রোম্যান্স ভাল, তবে বিবাহিত নেটিভদের ভালর জন্য এটি এড়ানো দরকার।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট ক্যারিয়ার রাশিফল আজ আপনার পেশাদারিত্ব অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। একজন প্রবীণ এই মনোভাব নিয়ে খুশি নাও হতে পারেন এবং আপনার প্রচেষ্টাকে ছোট করার চেষ্টা করবেন, যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। যারা অফিসে কাজের শেষ পর্যায়ে রয়েছেন তারা একাধিক সাক্ষাত্কারের কল পেতে পারেন এবং বাকি প্রার্থীদের ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পেশাদার জ্ঞানকে ব্রাশ করতে পারেন। কিছু সরকারি অফিসে অবস্থান পরিবর্তন করা হবে, অন্যদিকে আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, বিচারক, রিসেপশনিস্ট এবং ব্যাংকাররা ওভারটাইম কাজ করবেন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশিফল আজ আপনি বিলাসবহুল জিনিস কিনতে যথেষ্ট ধনী। অফিসে এবং বাড়িতে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে দিনটি ব্যবহার করুন। পরিবারের মধ্যে কিছু উদযাপন অনুষ্ঠিত হবে এবং আপনাকে উদারভাবে অবদান রাখতে হবে। আপনি কোনও বন্ধুর সাথে জড়িত আর্থিক সমস্যার সমাধান করবেন। আজ ব্যবসায়ীরাও ক্লায়েন্ট এবং অংশীদারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। কর সংক্রান্ত সমস্যা থেকে স্বস্তি পাবে।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্য এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আপনাকে আজ বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শরীরে ঘটে যাওয়া প্রতিটি পরিবর্তন সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। আপনি আপনার হার্টবিটের সাথে সম্পর্কিত জটিলতা বিকাশ করতে পারেন। এর ফলে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে। আপনি জিমে যোগদানের জন্য দিনটি বেছে নিতে পারেন এবং আপনার ভারী জিনিস উত্তোলন করা এড়ানো উচিত। গর্ভবতী মহিলাদের অবশ্যই দু'চাকার গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলতে হবে। ছুটিতে থাকাকালীন শিশুদের অবশ্যই অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপ এড়িয়ে চলতে হবে।

    News/Astrology/কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৭ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes