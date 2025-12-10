Edit Profile
    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 10, 2025 11:34 AM IST
    By Sayani Rana
    কর্কট (জুন 22 - জুলাই 22) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, অহংকারকে রুটিন জীবনে প্রভাব ফেলতে দেবেন না আপনি আজ প্রেম উদযাপন করার জন্য দুর্দান্ত মুহুর্ত পেয়েছেন। নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন যা উত্পাদনশীলতার অনুমতি দেয়। আর্থিক সমস্যাগুলি বড় বিনিয়োগকে বাধা দেয়। আপনার প্রেমের জীবনে আনন্দদায়ক মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি গ্রহণ করুন যার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা প্রয়োজন। আর্থিক প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করুন, যখন স্বাস্থ্যের জন্যও বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। কর্কট প্রেমের রাশিফল আজ রোমান্টিক হওয়ার কথা বিবেচনা করুন এবং প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার আপনার সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ ফলাফল বয়ে আনবে। অতীতের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আপনি দিনটি বেছে নিতে পারেন। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি আজ ইতিবাচক মোড় নেবে। নারীরা আজ একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন। মজার ব্যাপার হলো, দিনের দ্বিতীয় ভাগে কোনো পরিচিত ব্যক্তি, বন্ধু বা সহকর্মী আপনাকে প্রস্তাব দেবেন। আপনি একটি রোমান্টিক ডিনারের পরিকল্পনাও করতে পারেন যেখানে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার জন্য আশ্চর্যজনক উপহার দেওয়া যেতে পারে। কর্কট রাশিফল আজ আপনার কাছে কিছু নতুন কাজ আসবে এবং নতুন দায়িত্বকে না বলবেন না। পেশাগত বিকাশের সুযোগটি কাজে লাগান। আইটি পেশাদার, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, শেফ, ফিনান্স ম্যানেজার এবং সশস্ত্র কর্মীদের একটি বিশৃঙ্খল দিন থাকবে। কিছু আইনজীবী গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনা করবেন যা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অংশীদারের সাথে একটি সুরেলা সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। পরিবর্তে, সঠিক কল করার আগে গভীরভাবে চিন্তা করুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। চাকরির ইন্টারভিউতেও সাফল্য পাবেন। কর্কট রাশিফল আজ আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। আপনাকে আজ একটি ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অপরিচিতদের সাথে অনলাইন আর্থিক লেনদেন করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করা আজকের দিনটি ভাল নয়। আগামী দিনগুলিতে কিছু ব্যয় আশা করুন এবং আপনি আজ বৈদ্যুতিন ডিভাইসও কিনতে পারেন। ব্যবসায়ীরা সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করবেন এবং সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্যও তহবিল সংগ্রহ করবেন। ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকতে পারে এবং ডায়েট এবং জীবনযাত্রার উপর সঠিক নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু পুরুষ উদ্বেগ এবং ডায়াবেটিস সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করতে পারে। যাদের কার্ডিয়াক সমস্যা রয়েছে তাদের জটিলতা দেখা দেবে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাগুলি আপনার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করতে দেবেন না। দিনের দ্বিতীয় অংশে খেলার সময় শিশুদের ক্ষত দেখা দেবে। আপনি আজ ভাইরাল জ্বরের জন্য একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। কর্কট রাশির গুণাবলী শক্তি: স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক, দয়ালু, উদ্যমী, শৈল্পিক, নিবেদিত, দয়ালু, যত্নশীল দুর্বলতা: অতৃপ্ত, অধিকারী, বিচক্ষণ প্রতীক: কাঁকড়া উপাদান: জলের দেহের অংশ: পাকস্থলী এবং স্তন চিহ্ন শাসক: চন্দ্র ভাগ্যবান দিন: সোমবার ভাগ্যবান রং: সাদা ভাগ্যবান সংখ্যা: 2 শুভ পাথর: মুক্তা ক্যান্সার চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ

    Cancer Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
