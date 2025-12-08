Edit Profile
    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 08, 2025 1:16 PM IST
    By Sayani Rana
    কর্কট (জুন 22 - জুলাই 22) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আদর্শের সাথে আপস করবেন না কোনও গুরুতর ক্ষতি প্রেমের জীবনে প্রভাব ফেলবে না। অফিসিয়াল জীবনে আপনার মনোভাব কাজ করবে। আজকের আর্থিক অবস্থার দিকে নজর দিন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। রোমান্টিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে একসাথে সময় কাটান এবং সুখ এবং দুঃখ উভয়ই ভাগ করুন। নতুন দায়িত্বগুলি আজ আপনাকে স্মার্ট কাজ করবে। অফিসিয়াল চ্যালেঞ্জগুলি পরিচালনা করুন এবং আপনার সম্পদ বাড়ানোর জন্যও আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা জীবনে প্রভাব ফেলবে না। কর্কট রাশিফল আজ সম্পর্কের মধ্যে সামান্য উত্তেজনা থাকবে এবং এটি সমাধানের জন্য আপনাকে উদ্যোগ নিতে হবে। যদিও কিছু কারণ তুচ্ছ হতে পারে, কিছু যুক্তিসঙ্গত হতে পারে এবং যথাযথভাবে পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। যারা প্রেমের সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে আগ্রহী তারা তাদের পিতামাতার সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনি প্রেমিককে পিতামাতার সাথেও পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। দিনের দ্বিতীয় অংশটি একটি রোমান্টিক ডিনারের জন্য ভাল। বিবাহিত মহিলাদের তাদের স্ত্রীর পিতামাতার সাথে যোগাযোগ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ কিছু ছোটখাটো অহং-সম্পর্কিত সমস্যা আসতে পারে। কর্কট ক্যারিয়ার রাশিফল আজ পেশাদারদের সতর্ক হওয়া দরকার, বিশেষত বিদেশী ক্লায়েন্টদের সাথে আচরণ করার সময়। ব্যাংকার, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং নার্সরা বৃদ্ধির সুযোগ দেখতে পাবেন। টিম সেশনে অভিব্যক্তি তৈরি করতে বা পরামর্শ দেওয়ার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে আগ্রহী তারা সাক্ষাত্কারে অংশ নিতে পারেন। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা সফল হবে, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের কর সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা থাকতে পারে। ট্রেডারদের পলিসি বা লাইসেন্স সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিষ্পত্তির প্রয়োজন হতে পারে। কর্কট রাশিফল আজ আপনার আর্থিক অবস্থা ছোটখাটো সমস্যা দেখবে। পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যা থাকবে। কিছু মহিলা একটি সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন, যখন আপনি কোনও বন্ধুর সাথে বিদ্যমান আর্থিক বিরোধ সমাধানের উদ্যোগও নিতে পারেন। কিছু নেটিভ নতুন গাড়ি কিনবেন। ব্যাংক ঋণ নিয়ে চ্যালেঞ্জ থাকবে। শেয়ার বাজারে বড় ধরনের বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। তবে আপনি ফিক্সড ডিপোজিটে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তহবিল সংগ্রহে সফল হবেন। কর্কট স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তবে শিশুদের ভাইরাল জ্বর হতে পারে, যা সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রবীণদের হার্টের সমস্যা থাকতে পারে এবং তাদের চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হতে পারে। তৈলাক্ত এবং চিটচিটে খাবার প্লেট থেকে দূরে রাখুন এবং পরিবর্তে আরও সবুজ শাকসব্জী খান। আজ ভারী ব্যায়াম এড়িয়ে চলুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসও এড়িয়ে চলুন। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা ভালো। কর্কট রাশির গুণাবলী শক্তি: স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক, দয়ালু, উদ্যমী, শৈল্পিক, নিবেদিত, দয়ালু, যত্নশীল দুর্বলতা: অতৃপ্ত, অধিকারী, বিচক্ষণ প্রতীক: কাঁকড়া উপাদান: জলের দেহের অংশ: পাকস্থলী এবং স্তন চিহ্ন শাসক: চন্দ্র ভাগ্যবান দিন: সোমবার ভাগ্যবান রং: সাদা ভাগ্যবান সংখ্যা: 2 শুভ পাথর: মুক্তা ক্যান্সার চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ রাশি কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Cancer Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
