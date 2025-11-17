Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৭ নভেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 17, 2025 11:10 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনি রোম্যান্সের দিক থেকে সমৃদ্ধ প্রেমের সম্পর্কের কম্পনকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেবেন না। কাজের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সংবেদনশীল হন। আর্থিক সমস্যাগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলবে না। যখন আপনার কাজের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান। প্রেমের সম্পর্কের সময় আপনার মনোভাব আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের আর্থিক ব্যয় কমিয়ে দিন। স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল
    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমিকের আবেগের প্রতি সংবেদনশীল হন। সম্পর্কের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ থাকা উচিত। আজ প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা দুজনেই একটি রোমান্টিক ডিনার বা গভীর রাতের ড্রাইভের পরিকল্পনা করতে পারেন যা সম্পর্ককে মজা দেবে। আপনার প্রাক্তন শিখা জীবনে ফিরে আসতে পারে এবং এটি আপনার ভালবাসাকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে পারে। তবে বিবাহিতদের দাম্পত্য সম্পর্ক যেন ভাঙতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একটি পার্টি বা কোনও ইভেন্টে অংশ নেওয়া একক মহিলারা আজ একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট ক্যারিয়ারের রাশিফল আজ আপনি অফিসে আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার নতুন সুযোগ দেখতে পাবেন। প্রতিটি কাজ সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে। আরও ভাল প্যাকেজের জন্য আপনি আজ চাকরি পরিবর্তন করতে পারেন। আইনজীবীরা জটিল আইনি মামলা জিততে পারেন এবং অভিনেতারা দিনের দ্বিতীয়ার্ধে স্ট্রাইকিং কাস্টিং কল পাবেন। উচ্চশিক্ষার সন্ধানে শিক্ষার্থীরা ইতিবাচক সংবাদ পাবেন। ব্যবসায়ীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে একটি নতুন ধারণা চালু করতে পারেন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশিফল আজ আর্থিক সমস্যাগুলি রুটিন জীবনে প্রভাব ফেলবে না। আপনি যদি পারিবারিক ব্যবসার মালিক হন তবে এই উত্স থেকে আয় আজ প্রত্যাশিত নাও হতে পারে। আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন। কিছু স্থানীয়দের বন্ধুদের সাথে আর্থিক সমস্যা দেখা দেবে, অন্যদিকে আপনার কোনও আত্মীয়কে বড় পরিমাণ ঋণ দেওয়া উচিত নয়। যারা বিদেশে পড়াশোনা করছেন তাদের টিউশন ফি পরিশোধের জন্য তাদের পিতামাতার কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। আপনি কোনও অভাবী বন্ধু বা ভাইবোনকে আর্থিক সহায়তাও দিতে পারেন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য জটিলতা থাকতে পারে। হার্ট সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। মহিলাদের মাইগ্রেন হতে পারে এবং শিশুরা খেলার সময় ছোটখাটো কাটা হতে পারে। নিশ্চিত করুন যে আপনি একদিনের জন্য অ্যালকোহল এবং তামাক থেকে দূরে থাকবেন। সিঁড়ি ব্যবহার করার সময় সিনিয়রদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ওষুধ মিস করবেন না, এবং গাড়ি চালানোর সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজকের দিনটি জিম বা যোগব্যায়াম ক্লাসে যোগদান করাও ভাল।

    News/Astrology/কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৭ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes