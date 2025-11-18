Edit Profile
    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ নভেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 18, 2025 9:44 AM IST
    By Sayani Rana
    আজ কোনও বড় শারীরিক সমস্যা আসবে না। আপনার ব্যয়ের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রেমিকের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হন এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রমাণ করুন। আপনি দেখতে পাবেন যে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই ভাল।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল
    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট প্রেমের রাশিফল আজ আন্তরিক হন এবং সঙ্গীকে জায়গা দিন। এতে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। অহংকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। আজ প্রেমিকের উপর আপনার মতামত চাপিয়ে না দেওয়াও ভাল। কিছু মহিলা বাগদান করবেন বা প্রেমের সম্পর্কের জন্য তাদের পিতামাতার সমর্থনও পাবেন। আরও বেশি সময় ব্যয় করুন যেখানে আপনারা দুজনেই আবেগ ভাগ করে নেবেন। বিবাহিত নারীরাও আজ গর্ভধারণ করতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশিফল আজ আপনার ক্যারিয়ার উজ্জ্বল মুহুর্ত দেখতে পাবে। যারা সবেমাত্র কোনও সংস্থায় যোগদান করেছেন তাদের উর্ধ্বতনদের মধ্যে প্রভাব তৈরি করার জন্য অত্যন্ত অভিব্যক্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। কিছু কাজের জন্য আপনাকে অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। চিত্রশিল্পী, লেখক, সংগীতশিল্পী এবং অভিনেতারা আজ তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ দেখতে পাবেন। ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সিং নীতি সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হবে, তবে এটি দু-একদিনের মধ্যে সমাধান করা হবে। শিক্ষার্থীরা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে সফল হবে। '

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশিফল আজ আর্থিক জীবনে ছোটখাটো সমস্যা দেখা যাবে। পূর্ববর্তী বিনিয়োগগুলি থেকে রিটার্ন প্রত্যাশা অনুযায়ী ভাল নাও হতে পারে। ব্যয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তবে দ্বিতীয় অংশটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ভালো। আর্থিক বিষয়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। এটি এমনকি বন্ধু এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিছু মহিলাও আজ সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধে টেনে আনা হবে।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল আজ সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকলেও ভ্রমণের সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। ওষুধের কিট বহন করা ভালো। নারীদের পেটে ব্যথা হবে। পুষ্টি সমৃদ্ধ সঠিক ডায়েট করুন এবং ফিট থাকার জন্য ব্যায়ামও করুন। তৈলাক্ত এবং চিটচিটে খাবার আরও শাকসবজি, ফল এবং বাদাম দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন। মৌখিক স্বাস্থ্য একটি স্বাস্থ্য সমস্যা যা আজ আপনাকে আঘাত করতে পারে। আজ দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

