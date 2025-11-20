কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ নভেম্বরের রাশিফল

আপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন এবং প্রেমিককে ভাল মেজাজে রাখুন। পেশাদার চাপ সাবধানে সামলান। আর্থিক সমৃদ্ধি আজ আপনার পাশে রয়েছে। ভাগ্যক্রমে, প্রেমের সম্পর্কটি আজ ফলপ্রসূ হবে। ক্যারিয়ারের দিক থেকে দিনটি দুর্দান্ত হোক। স্মার্টভাবে সম্পদ পরিচালনা করুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা আজ আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।
কর্কট রাশিফল আজ আপনার রোম্যান্সের জন্য সময় ব্যয় করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। আপনি পুরানো প্রেমিকের সাথে জিনিসগুলি প্যাচ করতে পারেন, যা আনন্দ ফিরিয়ে আনতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেমিককে ব্যক্তিগত স্থান সরবরাহ করুন। আপনার মতামত চাপিয়ে দেবেন না, এবং সারা দিন স্নেহ বর্ষণ করুন। আপনার এটাও নিশ্চিত করা উচিত যে বাবা-মা প্রেমের সম্পর্কটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিছু মহিলা আজ ভ্রমণের সময় বা দিনের দ্বিতীয়ার্ধে কোনও ইভেন্টে প্রস্তাব পাবেন। বিবাহিত নারীরা আজ গর্ভধারণ করতে পারেন।
কর্কট রাশিফল আজ আপনার একটি শক্ত সময়সূচী থাকবে। একটি প্রকল্পে আপনাকে ক্লায়েন্টের অফিস পরিদর্শন করতে হবে। প্রকল্পগুলিতে ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং আপনার ক্লায়েন্ট পুনরায় কাজ করার দাবি করতে পারে। আপনাকে কোনও ক্লায়েন্টের সাথে আলোচনা করার এবং আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য এটি একটি বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করার কাজ দেওয়া যেতে পারে। কিছু মিডিয়া কর্মী পেশাগতভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। যারা ব্যবসা করছেন তাদের নতুন চুক্তি করার জন্য এক বা দুই দিন অপেক্ষা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেও সফল হবে।
কর্কট রাশিফল আজ সমৃদ্ধি আপনার সঙ্গী। আপনি স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন। আপনি সমস্ত মুলতুবি বকেয়া নিষ্পত্তি করবেন এবং গাড়ি কেনা সহ দীর্ঘদিনের মুলতুবি স্বপ্নগুলি পূরণ করবেন। আপনি আজ গহনা কেনার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কর সংক্রান্ত সব বিষয় নিষ্পত্তি করবেন। কর্মক্ষেত্রে উদযাপনের জন্য নারীদের ব্যয় করতে হবে। প্রবীণরা সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন।
ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল আজ দিনের প্রথম অংশে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি ভাইরাল জ্বর বা গলা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করতে পারেন। যাদের ডায়াবেটিক সমস্যা রয়েছে তাদেরও আজ তাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। একটি নিয়মতান্ত্রিক ডায়েট প্ল্যান তৈরি করুন এবং আপনার ডায়েটে অনেকগুলি সবুজ শাকসব্জী এবং ফল অন্তর্ভুক্ত করুন। মাথার উপরে ভারী জিনিস তোলা এড়িয়ে চলা ভাল।
