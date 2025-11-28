Edit Profile
    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 28, 2025 1:06 PM IST
    By Sayani Rana
    অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে সিনিয়রদের পেশাদার দিকনির্দেশনাকে মূল্য দিন। সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের অনুমতি দেয়। আপনার স্বাস্থ্য ইতিবাচক। সম্পর্কের ক্ষেত্রে তর্ক থেকে দূরে থাকুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। সুস্বাস্থ্য উপভোগ করুন এবং অধ্যবসায়ের সাথে আর্থিক ব্যবস্থাপনা করুন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল
    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশি প্রেমের রাশিফল আজ সম্পর্কের জন্য আরও যোগাযোগের দাবি করে। আপনি প্রেমের বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ দেখতে পাবেন যা ঝামেলা তৈরি করতে পারে। আপনার পছন্দের সাথে আপস করতেও আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত, কারণ প্রেমিক একগুঁয়েমি হতে পারে। এটি আপনাকে প্রেমের সম্পর্ককে বাঁচাতে সহায়তা করবে। ভ্রমণকারী মহিলাদের তাদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য তাদের প্রেমিকদের সাথে কথা বলা দরকার। কিছু দম্পতি যারা আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন তারা তাদের পার্থক্যগুলি সমাধান করবেন। বিবাহিত মহিলারা আজ পরিবার সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করতে পারেন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট ক্যারিয়ার রাশিফল আজ আপনার অফিস জীবন উত্পাদনশীল, এবং আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য নতুন সুযোগও আসবে। আপনার উদ্ভাবনী পরামর্শগুলি কাজ করবে, যখন টিম লিডার এবং ম্যানেজাররা আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন ধারণা চালু করতে পারে। যারা অটোমোবাইল, আইটি, মেকানিক্স, বায়োটেকনোলজি, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিদ্যুতের সাথে জড়িত তারা কঠিন সময়সীমার সাথে কাজ পাবেন। কাজের মানের সাথে আপস করবেন না, কারণ সিনিয়রদের কাছ থেকে সমালোচনা আসবে। উদ্যোক্তারা নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করতে সফল হবেন যা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশিফল আজ সম্পদ আসবে এবং এটি আপনার জীবনযাত্রায় প্রতিফলিত হবে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি গাড়ি বা বাইক কেনার জন্য ভাল। পরিবারের মধ্যে আর্থিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিন। আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভাল দিন নয়, বিশেষত স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসা সম্পর্কিত। কাউকে বড় পরিমাণ ধার দেবেন না, কারণ এটি ফেরত পাওয়া সমস্যা হবে। যাইহোক, আপনি বাড়িটি সংস্কার করার ধারণা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সম্প্রসারণ সম্পর্কিত নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করবেন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার ওষুধ মিস করা উচিত নয় এবং দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণের সময়, একটি মেডিকেল কিট প্রস্তুত করুন। কিছু মহিলার স্ত্রীরোগ সমস্যা হবে। যাদের হাঁপানি রয়েছে তাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে এবং ধুলো এবং ময়লা থেকেও দূরে থাকা উচিত। খেলাধুলার সময় শিশুরা ক্ষতচিহ্ন তৈরি করবে। আপনার হাড় এবং ত্বক সম্পর্কিত সমস্যাও থাকতে পারে। সিনিয়রদের দিনের দ্বিতীয় অংশে ভেজা মেঝে ব্যবহার করা এড়ানো উচিত।

    News/Astrology/কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

