    কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    কর্কট রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 29, 2025 9:27 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনার পেশাগত জীবনকে ফলপ্রসূ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। আজকের খরচের দিকে নজর রাখুন। সম্পর্ককে দৃঢ় রাখুন এবং প্রেমের সম্পর্কের জন্য আরও বেশি সময় দিন। অফিসে আপনার পারফরম্যান্স প্রশংসা জিতবে। অন্ধ ব্যয় এড়িয়ে চলুন এবং আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট প্রেমের রাশিফল আজ নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সম্পর্ককে মূল্য দেন। প্রেমিকের পছন্দের প্রতি সংবেদনশীল হন। বিবৃতি দেওয়ার সময়ও আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ কিছু শব্দ আপনার সঙ্গীকে আঘাত করতে পারে। যারা বিবাহিত, তাদের সঙ্গীকে ব্যক্তিগত স্থান দেওয়া দরকার এবং তাদের উপর সিদ্ধান্ত আরোপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সাম্প্রতিক অতীতে যাদের ব্রেক-আপ হয়েছিল তারা জেনে খুশি হবেন যে আজ একজন নতুন ব্যক্তি তাদের জীবনে প্রবেশ করবেন।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশিফল আজ পেশাদার হন। নতুন কাজগুলো আপনার সম্ভাবনার পরীক্ষা নেবে। ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করার জন্য ব্যবসায়ের বিকাশকারীদের উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসতে হবে। ব্যাংকার এবং হিসাবরক্ষকদের একটি কঠিন কাজের সময়সূচী থাকবে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সফল হবে। কিছু সরকারী কর্মকর্তা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য চাপের মধ্যে থাকবেন। তবে চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। ইলেক্ট্রনিক্স, অটোমোবাইল, কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল এবং টেক্সটাইল ব্যবসায়ীরা ভালো রিটার্ন পেতে সফল হবেন। শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    কর্কট রাশিফল আজ বিলাসবহুল আইটেমগুলিতে ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন এবং পরিবর্তে মিউচুয়াল ফান্ড, রিয়েল এস্টেট এবং ফিক্সড ডিপোজিট সহ নিরাপদ বিনিয়োগ পছন্দ করুন। পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করবেন না, কারণ আপনি আজ কোনও ভাইবোনের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। বাড়িতে একটি মেডিকেল জরুরি অবস্থা হবে, বা আপনি এমনকি একটি ব্যবসায়িক চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল পেতে ব্যর্থ হতে পারেন, যা আপনাকে একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ আজ ভাল বিকল্প।

    কর্কট রাশির আজকের রাশিফল

    ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যাগুলি যত্নের সাথে পরিচালনা করুন। সিনিয়ররা জয়েন্টগুলিতে ব্যথা এবং শ্বাস সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন। ফুসফুসের সাথে যুক্ত জটিলতা থাকতে পারে এবং কিছু স্থানীয়দের আজ অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে। ট্রেন বা বাসে ওঠার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো। মহিলাদের মুখের স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দেবে। আজ খেলার সময় বাচ্চাদের কাটা হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন।

    News/Astrology/কর্কট রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

