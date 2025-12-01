Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    কর্কট রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?

    কর্কট রাশির ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো যাবে? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন রাশিফল।

    Published on: Dec 01, 2025 12:40 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কর্কট (জুন 22-জুলাই 22) মাসিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলে, শান্ত জল আপনাকে ডিসেম্বরের পরিবর্তনগুলির মাধ্যমে গাইড করে, স্পষ্টতা, উষ্ণ পারিবারিক সময় এবং অবিচল ছোট জয়ের আশা করুন। অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস করুন, ধৈর্য ধরুন এবং একসাথে শান্ত, স্থায়ী সুখ এবং কৃতজ্ঞতার জন্য সম্পর্ককে লালন করুন। এই ডিসেম্বরে ক্যান্সার স্থিতিশীল ভারসাম্য পাবে। শান্ত প্রতিফলন বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে যখন ছোট ছোট সামাজিক আনন্দগুলি আত্মা বাড়িয়ে তোলে। প্রতিদিন একটি চিন্তাশীল পদক্ষেপ নিন, প্রতিশ্রুতিগুলিকে সম্মান করুন এবং বিশ্বস্ত বন্ধুদের উপর নির্ভর করুন। মাসের শেষের দিকে, মৃদু অগ্রগতি এবং উষ্ণ সংযোগগুলি সান্ত্বনা এবং নতুন আশা নিয়ে আসে। এই মাসের কর্কট প্রেমের রাশিফল সৎ, মৃদু কথা বলা এবং চিন্তাশীল কর্মের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গভীর হয়। যদি একক, বন্ধুত্বপূর্ণ সমাবেশ নতুন, সদয় সংযোগের দিকে পরিচালিত করতে পারে; খোলামেলা থাকুন তবে আপনার মূল্যবোধ অনুসরণ করুন। দম্পতিরা অবিচল অঙ্গভঙ্গি এবং ধৈর্যশীল শ্রবণের মাধ্যমে যত্ন দেখিয়ে ছোট ছোট আঘাতগুলি নিরাময় করতে পারেন। পরিবারের সাথে সময় কাটান এবং শান্ত শব্দ দিয়ে ছোট ছোট মারামারি করুন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন; দয়া এবং স্বচ্ছতা বেছে নিন। ছোট ভাগ করা মুহুর্ত এবং শান্ত মনোযোগ এই মাসে বিশ্বাস তৈরি করবে এবং হৃদয়কে উষ্ণ করবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কর্কট রাশিফল এই মাসের ক্যারিয়ার এই ডিসেম্বরে ধীরে ধীরে তবে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে চলেছে। ছোট ছোট কাজগুলি শেষ করা দেখায় যে আপনি নির্ভরযোগ্য এবং অবিচলিত স্বীকৃতি নিয়ে আসেন। বৃহত্তর লক্ষ্যগুলিকে পরিষ্কার পদক্ষেপে বিভক্ত করুন এবং বিশ্বস্ত সহকর্মীদের সাথে অগ্রগতি ভাগ করুন। অনিশ্চিত হলে গাইডেন্স নিন এবং সহজ সহায়তা গ্রহণ করুন। নতুন দায়িত্বগুলি ধৈর্যের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে; তাদের শান্তভাবে নিন এবং আপনি যাওয়ার সাথে সাথে শিখুন। বন্ধুত্বপূর্ণ সেটিংসে নেটওয়ার্কিং পরিমিত সম্ভাবনা আনতে পারে। দ্রুত জয়ের জন্য নয়, অবিচলিত বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করুন এবং আপনার প্রচেষ্টা শীঘ্রই লক্ষ্য করা যাবে। কর্কট রাশির অর্থ রাশিফল এই মাসে আপনি যখন পরিকল্পনা করেন এবং সহজ পছন্দগুলি করেন তখন অর্থ স্থির বোধ করে। একটি পরিষ্কার বাজেট তৈরি করুন, প্রতিদিনের ব্যয়ের উপর নজর রাখুন এবং আবেগপ্রবণ কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। প্রতি সপ্তাহে ছোট সঞ্চয় যোগ করে এবং উদ্বেগ হ্রাস করে। পার্শ্ব কাজ বা উপহার থেকে অতিরিক্ত ছোট লাভ দেখা দিতে পারে। পরিষ্কার শর্ত ছাড়া বড় অঙ্কের ঋণ দেবেন না। বিনিয়োগের পরিকল্পনা করার সময়, সহজ, স্বল্প-ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্প এবং বিশ্বস্ত পরামর্শ নিন। অবিচল এবং সতর্ক হওয়া চাপ এড়াতে সহায়তা করে এবং এই মাসে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য পরিকল্পনা করার সময় তহবিল স্থিতিশীল রাখে এবং পরিষ্কার রেকর্ড রাখে। ক্যান্সার স্বাস্থ্য রাশিফল এই মাসে আপনি যখন মৃদু প্রতিদিনের রুটিন অনুসরণ করেন তখন স্বাস্থ্য স্থির থাকে। ঘুম, হাঁটা বা প্রসারিত করার মতো হালকা অনুশীলন এবং ফল ও শাকসব্জী সমৃদ্ধ সুষম খাবারকে অগ্রাধিকার দিন। সংক্ষিপ্ত শ্বাস প্রশ্বাস বা শিথিলকরণ বিরতি মনকে শান্ত করতে সহায়তা করে। অতিরিক্ত কাজ করা এড়িয়ে চলুন এবং প্রয়োজনে বিশ্রামের জন্য সময় নিন। যদি ব্যথা বা উদ্বেগ দেখা দেয় তবে স্ব-চিকিত্সার পরিবর্তে একজন পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন। ছোট, নিয়মিত স্বাস্থ্যকর পছন্দগুলি মাসের শেষে শক্তি এবং সুস্থতা তৈরি করবে এবং হাসি তৈরি করবে। কর্কট রাশির গুণাবলী শক্তি: স্বজ্ঞাত, ব্যবহারিক, দয়ালু, উদ্যমী, শৈল্পিক, নিবেদিত, দয়ালু, যত্নশীল দুর্বলতা: অতৃপ্ত, অধিকারী, বিচক্ষণ প্রতীক: কাঁকড়া উপাদান: জলের দেহের অংশ: পাকস্থলী এবং স্তন চিহ্ন শাসক: চন্দ্র ভাগ্যবান দিন: সোমবার ভাগ্যবান রং: সাদা ভাগ্যবান সংখ্যা: 2 শুভ পাথর: মুক্তা ক্যান্সার চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ রাশি কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Cancer Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Cancer Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/কর্কট রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes