মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Published on: Dec 10, 2025 11:44 AM IST
    By Sayani Rana
    মকর রাশি (ডিসেম্বর 22 - জানুয়ারী 21) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, অহংকারকে লুণ্ঠন খেলতে দেবেন না আজ প্রেমে উজ্জ্বল মুহূর্ত আসবে। নতুন পেশাগত দায়িত্ব আপনাকে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত রাখবে। আপনি আজ নিরাপদ আর্থিক সিদ্ধান্তগুলিও বিবেচনা করতে পারেন। প্রেমে ন্যায্য হোন এবং এটি আপনার প্রেমিককে উচ্চ উদ্দীপনায় রাখবে। নতুন দায়িত্ব আপনাকে অফিসে শক্তিশালী করে তুলবে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা রুটিন জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমের সম্পর্ককে সৃজনশীল রাখুন। ছোটখাটো কম্পন সত্ত্বেও, আপনি আপনার প্রেমের জীবনে কিছু উজ্জ্বল মুহুর্ত দেখতে পাবেন। অনেক নতুন সম্পর্কও শুরু হবে, বিশেষ করে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে। পাহাড়ি অঞ্চলে রোমান্টিক ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করুন বা আবেগ ভাগ করে নিয়ে একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। বিবাহিত মহিলারা পরিবার সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন। বিয়েও আজ কার্ডে রয়েছে। কিছু প্রেমের বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেবে এবং সেগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই উদ্যোগ নিতে হবে। মকর রাশিফল আজ বিদেশী ক্লায়েন্টদের সাথে আচরণ করার সময় আপনার প্রতিশ্রুতি কাজ করবে। টিম প্রকল্পগুলি পরিচালনা করার সময় আপনি আপনার অহংবোধকে পিছনের সিটে রাখছেন তা নিশ্চিত করুন। আপনার পারফরম্যান্সে সিনিয়রদের খুশি রাখুন। আপনার চাকরি পরিবর্তন করার সম্ভাবনাও বেশি। যারা আইনি, মিডিয়া, বিজ্ঞাপন, আর্কিটেকচার এবং ব্যাংকিং প্রোফাইল পরিচালনা করেন তাদের অবশ্যই শৃঙ্খলা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। পূর্ববর্তী কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাও থাকতে পারে যা প্রোফাইলকে প্রভাবিত করবে। মকর রাশিফল আজ আপনি কোনও ভাইবোনের সাথে আর্থিক বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারেন এবং আপনার পিতামাতাও আজ আপনার নামে সম্পদ স্থানান্তর করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। উন্নত অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা রাখুন। বিনিয়োগের জন্য এটি একটি ভাল সময়, তবে আপনাকে আপনার চোখ খোলা রাখতে হবে এবং নির্বাচনী হতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ রোধ করতে হবে। কিছু মহিলাকে কর্মক্ষেত্রে উদযাপনের জন্য ব্যয় করতে হবে। মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনি স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভাল। যদিও কিছু সিনিয়ররা বুক সম্পর্কিত সংক্রমণ সম্পর্কে অভিযোগ করবেন, তবে তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। উচ্চ তেল এবং গ্রিজ সামগ্রী সহ খাবার এড়িয়ে চলুন। পরিবর্তে, প্রোটিন, পুষ্টি, ভিটামিন এবং প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট দিয়ে ভরা খাবারের জন্য যান। বাচ্চারা আজ খেলার সময় ছোটখাটো কাটা বা ক্ষত বিকাশ করতে পারে। রান্নাঘরে শাকসবজি কাটার সময়ও ছোটখাটো কাটা হতে পারে। মকর রাশির গুণাবলী শক্তি: বুদ্ধিমান, ব্যবহারিক, নির্ভরযোগ্য, উদার, আশাবাদী দুর্বলতা: অবিরাম, একগুঁয়ে, সন্দেহজনক প্রতীক: ছাগলের উপাদান: পৃথিবীর দেহের অংশ: হাড় এবং ত্বক চিহ্ন শাসক: শনি ভাগ্যবান দিন: শনিবার ভাগ্যবান রং: ধূসর ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: অ্যামেথিস্ট মকর রাশি সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন ভাল সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি মেলার সামঞ্জস্য: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ কম সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Capricorn Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
