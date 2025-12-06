Edit Profile
    মকর রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    মকর রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 06, 2025 10:40 AM IST
    By Sayani Rana
    আপনাকে সর্বত্র স্বাগত জানানো হয় জীবনের কিছু দুর্দান্ত প্রেমের মুহুর্তগুলি দেখুন। কূটনৈতিক মনোভাব নিয়ে পেশাগত বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য ও সম্পদের সমস্যা থাকবে। তর্ক-বিতর্ককে সম্পর্কের বাইরে রাখুন। অফিসে আপনার পারফরম্যান্স ভাল হবে। তবে স্বাস্থ্য ও সম্পদের দিকে নজর দিতে হবে।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল
    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমের সম্পর্ককে আপনার পিতামাতার সমর্থন থাকবে। কিছু প্রেমিক বিবাহের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেবেন, অন্যদিকে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপও থাকতে পারে যা প্রেমের সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। আপনাকে ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে হবে এবং প্রিয়জনের পরামর্শকে মূল্য দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা বন্ধনকে শক্তিশালী করবে। যদিও কিছু বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে তবে আপনার বাবা-মা সমস্যাটি সমাধানে সহায়তা করতে পারেন। কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অবিবাহিত মহিলারাও একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশিফল আজ নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য উচ্চতর কর্তৃপক্ষের চাপ থাকবে। নৈতিকতার সঙ্গে আপস করবেন না। আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে পেশাদার প্রয়োজনীয়তাগুলি আজ পূরণ করা হয়েছে। কিছু পেশাদার সমস্ত লক্ষ্য সাফ করবে। যারা ইলেকট্রনিক্স বা মেশিন পরিচালনা করেন তাদের একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে। উদ্যোক্তারা ব্যবসায় অর্থ রোল করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, তবে এটি অস্থায়ী, এবং এক বা দুই দিনের মধ্যে জিনিসগুলি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ব্যবসায়ীদের আজ আইনী কর্তৃপক্ষের সাথে তর্ক বা ঝগড়া এড়ানো উচিত।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশিফল আজ রাশিফল ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা থাকতে পারে। আপনি হোম অ্যাপ্লায়েন্স সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার সাথে এগিয়ে যেতে পারেন। কিছু ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে তহবিল পাবেন। আজ ব্যয় বেশি হবে এবং একজন পেশাদার আর্থিক গাইড দুর্দান্ত সহায়তা করবে। আপনি শেয়ার বাজারে স্মার্ট বিনিয়োগ এবং অনুমানমূলক ব্যবসায়ের মাধ্যমে আপনার সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে পারেন। আপনি গাড়ি কেনার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন।

    মকর রাশির আজকের রাশিফল

    মকর রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন এবং আপনি অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। কিছু নেটিভের হজমের সমস্যা হতে পারে। বাসে ওঠার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো। ভারী জিনিস তোলার সময় আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মহিলা নেটিভরা স্ট্রেস এবং মাইগ্রেন সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারে এবং বাচ্চাদের খেলার সময় ছোটখাটো কাটা হতে পারে। আজকের দিনটি জিমে যোগ দিতেও ভাল।

